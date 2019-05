Hovorca EP: Účasť v eurovoľbách bola zrejme najvyššia za 20 rokov

Právo rozhodovať o novom zložení EP malo tentoraz 426 miliónov voličov v 28 krajinách EÚ.

Brusel 26. mája (TASR) - Účasť v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa skončia v nedeľu večer, sa podľa predbežných údajov z 27 členských krajín EÚ približuje k 51 percentám. Oznámil to hovorca EP Jaume Duch Guillot, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.



Uvedený podiel je podľa neho najvyšší za posledných najmenej 20 rokov a predstavuje zvrat po rokoch sústavného poklesu. V predbežnej bilancii zatiaľ nie sú zarátané údaje z Británie, kde zvolení poslanci získajú mandát iba na obdobie do vystúpenia krajiny z EÚ.



Právo rozhodovať o novom zložení EP malo tentoraz 426 miliónov voličov v 28 krajinách EÚ.



Podľa Guillota bol zaznamenaný "veľmi významný nárast v účasti", a to "úplne prvýkrát, odkedy sa v roku 1979 uskutočnili prvé eurovoľby".



Nemecká verejnoprávna stanica ARD medzitým zverejnila prognózu volebných výsledkov, podľa ktorej kresťanskodemokratické a sociálnodemokratické zoskupenia v celej Európe utrpeli straty, zatiaľ čo zosilneli niektoré pravicové strany.



Európska ľudová strana (EPP), ktorá má v dosluhujúcom EP najsilnejšie zastúpenie, by mala tentoraz obsadiť 174 zo 751 kresiel, čo je o 43 menej než doteraz. Socialisti a demokrati (S&D) môžu očakávať pokles zo 186 na 147 kresiel, vyplýva z odhadu na základe tzv. exit pollov a predvolebných prieskumov, ktorý prevzala z ARD tlačová agentúra DPA.



Uvedené zoskupenia, ktoré tradične tvorili v EP koalíciu pri presadzovaní svojich iniciatív, tak už nebudú schopné vytvoriť väčšinu.