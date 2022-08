Hovorcu KBS volí plenárne zasadnutie biskupov najbližšie na jeseň

Bratislava 14. augusta (TASR) - Hovorcu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) volí plenárne zasadnutie biskupov, a to na obdobie štyroch rokov. Tento post je momentálne od júla neobsadený po tom, čo vo funkcii skončil kňaz Martin Kramara.



Hovorca sa na základe súhlasu plenárneho zasadania môže zúčastňovať na jeho rokovaniach. "Najbližšie plenárne zasadanie biskupov bude na jeseň," potvrdili pre TASR z tlačovej kancelárie KBS.



Kramara pôsobil na poste hovorcu KBS od 1. decembra 2014. Od júla sa vrátil pôsobiť do Žilinskej diecézy. V tejto funkcii zotrval dve funkčné obdobia.



Komunikáciu KBS s médiami do zvolenia nového hovorcu zabezpečuje tlačová kancelária KBS.