Hovorkyňou Konferencie biskupov Slovenska sa stala K. Jančišinová

Bratislava/Badín 12. júna (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) bude mať od 1. augusta novú hovorkyňu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre Vydavateľstvo Nové Mesto. Zároveň sa venovala prekladom a tlmočeniu z talianskeho a nemeckého jazyka. TASR o tom v pondelok informovala Tlačová kancelária KBS.



Voľba hovorcu KBS sa uskutočnila na úvod 105. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne. "Uvedomujem si, že po prvý raz prichádza na miesto hovorcu žena a laička. Je to pre mňa veľká a zodpovedná výzva. Beriem ju však ako službu, ktorú chcem vykonávať v tvorivej spolupráci s biskupmi a generálnym sekretariátom KBS. Verím, že moje pôsobenie bude prínosom pre Konferenciu biskupov Slovenska a pre veriacich, a tiež pre komunikáciu so svetom médií," uviedla Jančišinová.



Jančišinová vyštudovala nemecký jazyk a literatúru (učiteľský smer) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakom mieste neskôr vyštudovala taliansky jazyk a literatúru a talianske reálie (tlmočníctvo-prekladateľstvo). Titul master získala na Teologickom inštitúte Jána Pavla II. na Lateránskej univerzite v Ríme. Pôsobila ako lektorka nemeckého jazyka, neskôr ako učiteľka v Trebišove. Od roku 2016 doteraz spolupracovala s portálom, časopisom a Vydavateľstvom Nové Mesto. Je konateľkou spoločnosti so zameraním na prekladateľské a tlmočnícke služby. Hovorí po taliansky, nemecky a anglicky.



Do funkcie hovorkyne KBS nastúpi po Martinovi Kramarovi, Jozefovi Kováčikovi a Mariánovi Gavendovi.