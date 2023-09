HPV vakcína by mohla byť plne hradená aj pre mladých do veku 15 rokov

Bratislava 14. septembra (TASR) - HPV vakcína by mohla byť plne hradená z verejného zdravotného poistenia aj pre dievčatá a chlapcov vo veku 14 a 15 rokov. Rozšíriť plnú úhradu vakcín proti HPV odporučila kategorizačná komisia pre lieky. V piatok (15. 9.) rezort zverejní rozhodnutie ministra, ak nadobudne právoplatnosť, malo by byť vykonateľné od 1. decembra. TASR o tom informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



"Týmto krokom doháňame svet, v ktorom očkovanie proti HPV vírusu spôsobujúcom hneď niekoľko typov rakovín je výrazne vyššie. Je to skvelá správa pre mladých ľudí, pretože sa takto jednoducho a bezpečne môžu ochrániť prakticky na celý život. Ministerstvo vyzýva rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti, a zároveň podporuje očkovacie aktivity v regiónoch a krajoch, ktoré organizujú tzv. očkovacie dni," povedal minister zdravotníctva Michal Palkovič.



HPV je najčastejšou príčinou rakoviny krčka maternice, spôsobuje aj rakovinu pošvy, vulvy, hlavy a krku, konečníka a u mužov aj rakovinu penisu. Na Slovensku sa od mája 2022 zaviedlo bezplatné očkovanie najmodernejšou nanovalentnou vakcínou Gardasil 9 proti vírusu HPV pre chlapcov a dievčatá v 13. roku života. Očkovanie proti HPV do 15. roku života umožňuje dosiahnuť najvyššiu imunitnú odpoveď, pričom sa očkuje iba dvoma dávkami vakcíny.