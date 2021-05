Hra Mosty do minulosti pomáha žiakom spoznať dejiny cez osobné príbehy

Bratislava 22. mája (TASR) - Nová hra Mosty do minulosti, určená pre základné školy, podnecuje žiakov 8. a 9. ročníka, aby sa svojich rodinných príslušníkov pýtali, ako prežívali svoj každodenný život, ale i rôzne historické udalosti. Hra tak má za cieľ pomôcť priblížiť žiakom politické dejiny cez osobné príbehy ich blízkych. Informovala o tom Simona Posch, autorka projektu.



Pripomenula, že dnešní žiaci poznajú udalosti 2. polovice 20. storočia poväčšine len z učebníc dejepisu alebo z filmov, a to napriek tomu, že priami pamätníci sú stále medzi nimi. Na šiestich základných školách v rôznych kútoch Slovenska si preto žiaci skúšajú spoznávať toto obdobie aj cez príbehy svojich najbližších. "Žiaci si pri preberaní tohto dejepisného učiva často neuvedomujú, že ide o udalosti, ktoré ich babka či dedko prežívali osobne, či už ako priami alebo nepriami aktéri. Hra Mosty do minulosti im má pomôcť priblížiť veľké politické dejiny cez osobné príbehy ich blízkych. Navyše, projekt zároveň pozitívne ovplyvňuje aj funkčnosť medzigeneračnej komunikácie v rodinách," vysvetlila Posch.



Hru zaradili do svojej výučby šiesti učitelia z rôznych základných škôl na Slovensku. Aktuálne tak hru na hodinách dejepisu skúša okolo 150 žiakov, prevažne deviateho ročníka. "Deti majú možnosť trošku nazrieť do historikovej práce, dozvedieť sa niečo o svojich najbližších a v konečnom dôsledku aj o reáliách. Možno práve teraz, keď prežili dlhšie obdobie doma so svojou rodinou, je vhodný čas na to skúmať, ako sa žilo kedysi," priblížil učiteľ Jakub Behrík z Cirkevnej základnej školy Romualda Zaymusa v Žiline, ktorý sa so svojimi žiakmi zapojil do projektu. Cieľom Posch je, aby sa hra postupne rozšírila aj do ďalších základných škôl.