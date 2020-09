Matovič: Hranice s Českom a Rakúskom zostávajú otvorené

Viedeň 9. septembra (TASR) – Premiér SR Igor Matovič na stredajšej tlačovej konferencii po stretnutí predsedov vlád Slavkovského formátu vo Viedni ubezpečil, že hranice medzi Slovenskom, Českou republikou a Rakúskom zostávajú nateraz otvorené. Rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza pri tejto príležitosti pozval na návštevu Slovenska.



Matovič v mene všetkých troch krajín apeloval na ľudí, aby boli aj počas druhej vlny pandémie zodpovední. „Tento boj naozaj vyhráme vtedy, keď budeme spoločne zodpovední. Keď si uvedomíme, že sloboda bez zodpovednosti vedie k anarchii," vyhlásil Matovič.



„Myslíme si, že aj obyčajné rúško chráni životy," pokračoval s tým, že nosenie rúšok zostane popri zodpovednom správaní kľúčovým nástrojom boja proti pandémii aj v druhej vlne.



Matovič prízvukoval, že spolu s rakúskym kancelárom Kurzom a českým premiérom Andrejom Babišom sa vzhľadom na narastajúci počet nakazených zhodli, že urobia všetko pre to, aby hranice medzi našimi krajinami zostali otvorené do poslednej možnej chvíle.



Rakúskeho kancelára pozval Matovič na návštevu Slovenska, keďže tam nebol šesť rokov, čo je podľa neho hanbou, ak vezmeme do úvahy blízkosť metropol Viedne a Bratislavy. Zároveň vyslovil nádej, že Kurz jeho pozvanie prijme, keďže si vytvorili priateľský a otvorený vzťah.



Hlavnou témou rozhovorov bola pandémia ochorenia COVID-19, konkrétne výmena informácií o tom, ako krajiny zvládali prvú vlnu a o postupoch počas aktuálnej druhej vlny. Predsedovia vlád poukázali na dôležitosť toho, že aj menšie krajiny si pred kľúčovými európskymi stretnutiami dokážu vymeniť názory a zaujať spoločné pozície.



Kurz sa v súvislosti s cestovaním medzi Slovenskom, Českom a Rakúskom takisto vyslovil za koordinovaný a lepšie dohodnutý postup.



„Naliehavo očakávame celoeurópsky koordinovaný postup," konštatoval v súvislosti s nepriaznivým vývojom pandémie v mnohých krajinách Európy.



Český premiér varoval pred obmedzeniami voľného cestovania, ktoré by podľa neho malo negatívny dosah na ekonomické vzťahy medzi krajinami, ako aj na cestovný ruch.



Babiš zároveň vyzval na medzigeneračnú súdržnosť, keďže ohrození sú najmä starší ľudia. Ako uviedol, 72 percent nakazených tvoria ľudia vo veku 20-60 rokov. Pripomenul i to, že v celej Českej republike bude od štvrtka platiť povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch.



Ďalšími témami rokovaní boli podľa Babiša migračná otázka, vzťahy s Tureckom a Čínou, brexit, vnútorný trh či digitalizácia.



Po tlačovej konferencii bolo naplánované bilaterálne stretnutie Matoviča s Kurzom.



Slavkovský formát stretnutí predstaviteľov Slovenska, Česka a Rakúska vznikol v roku 2015.