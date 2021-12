NOVÉ OPATRENIA: Obchody a kostoly v režime OP, žiaci na dištančné

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila, uviedol Mišík

Bratislava 8. decembra (TASR) - Vláda v stredu schválila nové opatrenia v súvislosti s pandémiou. Od piatka 10. decembra sa otvoria obchody a kostoly v režime OP. Počet zákazníkov bude obmedzený štvorcovými metrami, v diaľkových autobusoch a vo vlakoch má platiť režim OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie ochorenia COVID-19). Od pondelka 13. decembra prejdú žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl na dištančné vyučovanie. Návštevy blízkych nebudú počas Vianoc povolené, opatrenie má trvať do 9. januára. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).Od piatka sa otvoria v režime OP okrem všetkých obchodov aj základné služby starostlivosti o ľudské telo, ďalej lyžiarske strediská, vleky či otvorené lanovky. Uzavreté lanovky budú môcť byť otvorené maximálne na 25 percent kapacity s podmienkou vetrania a dezinfekcie.Umožnené bude ľuďom tiež chodiť na bohoslužby, na tých bude môcť byť maximálne 30 osôb alebo na 25 štvorcových metrov bude môcť byť jedna osoba. Otvoria sa aj fitnes, a to buď maximálne pre šesť osôb, alebo na 25 štvorcových metrov jedna osoba.OTP režim má platiť pre diaľkové autobusy, IC vlaky či napríklad pre rýchliky.V režime OP budú môcť od 25. decembra otvoriť hotely a penzióny, umožnené bude spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti, wellness pre ubytovaných, donáška stravy na izbu, ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, antigénový test, samotest v hoteli).Hraničnou hodnotou, pri ktorej by minister zdravotníctva navrhol vláde sprísnenie opatrení, bude 3800 hospitalizovaných.Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila. Došlo k poklesu počtu vykonaných pozitívnych PCR aj antigénových testov. Počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii mierne vzrástol. Výraznejšie poklesol počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Klesol aj počet príjmov do nemocníc. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.V nemocniciach je podľa jeho slov pomerne stabilný počet pacientov. Najvýraznejšie sa počet výjazdov ZZS prejavil v Prešovskom kraji, kde podľa Mišíka dlhodobo zažívali v tomto smere najvyššiu záťaž. „“ priblížil.“ dodal Mišík.