Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni 17.504 ľudí z Ukrajiny

Bratislava 21. novembra (TASR) - Hraničnými priechodmi prešlo v uplynulom týždni od 14. do 20. novembra na Slovensko 17.504 osôb z Ukrajiny. O dočasné útočisko požiadalo 644 z nich. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo 19.162 ľudí. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



"Z hľadiska príchodu a odchodu odídencov z Ukrajiny je situácia dlhodobejšie stabilná bez výrazných zmien," uviedla hovorkyňa MV Zuzana Eliášová. Predchádzajúci týždeň od 7. do 13. novembra prešlo podľa jej informácií z Ukrajiny do SR 17.758 osôb.



Celkový počet osôb, ktoré vstúpili na územie SR od februárového vypuknutia vojny na Ukrajine, je 974.564. Dočasné útočisko udelili 101.236 žiadateľom. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo od 24. februára 751.151 osôb.