Hriňovská mliekareň odmieta, že by znečisťovala rieku Slatina

Bratislava 25. augusta (TASR) – Hriňovská mliekareň odmieta špekulácie o dlhodobom zámernom znečisťovaní rieky Slatina. Minulý týždeň došlo v mliekarni k havárii na kanalizačnom potrubí. Do Slatiny tak mali uniknúť vody, ktorých hlavnou zložkou boli potravinárske produkty, nešlo o toxický odpad. Uviedlo to vedenie Hriňovskej mliekarne v reakcii na envirorezort, ktorý informoval o kontrole na rieke Slatina. Tá odhalila nelegálne prečerpávanie odpadových vôd. Znečistenie malo podľa ministerstva pochádzať práve z mliekarne.



Pri havárii došlo k upchatiu technologickej kanalizácie. Zvýšila sa tak hladina vôd v kanalizačnej šachte a došlo k priesaku odpadových vôd do drenážnej kanalizácie, vysvetľuje vedenie mliekarne. „Výsledky odobraných vzoriek, ako aj závery kontroly regionálnej inšpekcie životného prostredia nie sú zatiaľ k dispozícii," tvrdí mliekareň.



V odpadovej vode sa nachádzali zvyšky surovín z výroby, napríklad mlieko, srvátka, syr či laktóza a v malom množstve aj oplachové čistiace látky. „Nejde teda o žiaden toxický odpad, ale v prevažnej miere o zvyšky potravinárskych produktov," podotklo vedenie Hriňovskej mliekarne.



Deklaruje tiež, že počas kontroly, ktorú vykonali inšpektori minulý a tento týždeň, bola mliekareň maximálne súčinná a nápomocná. Minister životného prostredie Ján Budaj (OĽANO) v utorok informoval, že jednej z inšpektoriek pri odbere poleptalo ruku.



„Prekvapili nás medializované informácie a údajnom zranení pracovníčky kontroly, ktorá o tejto udalosti neinformovala zástupcov spoločnosti a vykonávala kontrolu aj na druhý deň po tejto udalosti," uvádza Hriňovská mliekareň.



Mliekareň zároveň odmieta a odsudzuje zastrašovanie kontrolórov. Vedenie konštatuje, že chce aj naďalej aktívne spolupracovať s úradmi na prešetrení situácie. Celá sieť povrchovej, drenážnej a technologickej kanalizácie je podľa Hriňovskej mliekarne riadne schválená príslušnými orgánmi.



Budaj povedal, že kompetentní budú niesť za znečistenie zodpovednosť. Nevylúčil však, že s odpadom nelegálne nakladala iba mliekarenská spoločnosť, môže ísť aj o iné. Kontroly podľa jeho slov budú pokračovať a budú sa preverovať ďalšie okolnosti znečisťovania. Generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia Ján Jenčo hovorí, že nejde o bežnú haváriu, ale o falošne vedenú kanalizáciu. Doplnil, že nelegálne prečerpávanie bolo vyústené do dažďových zvodov. V septembri má dôjsť k stretnutiu pracovnej skupiny, ktorá posúdi ďalšie fungovanie prevádzky.