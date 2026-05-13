Streda 13. máj 2026
HROMADNÁ NEHODA pri Sečovciach: Na mieste je viacero zranených

Foto: HaZZ

Autor TASR
,aktualizované 
Sečovce 13. mája (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami v okrese Trebišov. Na mieste je viacero zranených, cesta je uzavretá. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Spresnil, že došlo k zrážke troch osobných áut a jednej dodávky. „Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia sedem ľudí, z toho štyria dospelí a tri deti,“ uviedol.

Prezídium HaZZ prostredníctvom sociálnej siete prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov záchranných zložiek.
