HROMADNÁ NEHODA pri Sečovciach: Na mieste je viacero zranených
Na mieste je viacero zranených, cesta je uzavretá.
Autor TASR,aktualizované
Sečovce 13. mája (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri hromadnej dopravnej nehode medzi Novým Ruskovom a Sečovcami v okrese Trebišov. Na mieste je viacero zranených, cesta je uzavretá. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Spresnil, že došlo k zrážke troch osobných áut a jednej dodávky. „Podľa predbežných informácií utrpelo zranenia sedem ľudí, z toho štyria dospelí a tri deti,“ uviedol.
Prezídium HaZZ prostredníctvom sociálnej siete prosí vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov záchranných zložiek.
