Hromadné podujatia sa budú deliť do troch skupín podľa rizikovosti

Bratislava 11. januára (TASR) - Hromadné podujatia sa po novom budú deliť do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od nej sú následne určené maximálne limity účastníkov. Vyplýva to z vyhlášky k organizácii hromadných podujatí, ktorá nadobudne účinnosť 12. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.



Prvú skupinu tvoria nízkorizikové podujatia. V nich budú musieť mať účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, povinné sedenie. Hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania. Podmienkami je režim OP a najviac 50 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.



Druhú skupinu tvoria stredne rizikové podujatia, pričom účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a na podujatí je fixné sedenie alebo státie. K podmienkam patrí režim OP a najviac 25 percent kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb. Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.



Vysokorizikové podujatia tvoria tretiu skupinu. Ide o hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania alebo iné, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí. Podmienky sú režim OP, maximálne 20 osôb a povinný zoznam účastníkov. Medzi vysokorizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.