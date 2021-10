Hronová:Klub pomôže žiakom zo znevýhodneného prostredia v socializácii

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zotrvanie žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia v školskom klube detí (ŠKD) určite prispeje k jeho socializácii a k rozvíjaniu jeho rôznorodých zručností. Pre TASR to uviedla Zuzana Hronová zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) v reakcii na preplatenie mesačných poplatkov za ŠKD pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.



"V prípade dlhšieho pobytu v ŠKD sa žiaci môžu pripraviť na vyučovanie na ďalší deň. Je to dobrá myšlienka," uviedla Hronová. Z praxe však pripomenula vysoké počty žiakov v ŠKD často v nevyhovujúcich priestoroch tried. "Predpokladáme, že záujmom o ŠKD zo strany týchto žiakov sa skupiny ešte zväčšia. Plánovaný individuálny prístup tak nebude veľmi reálny," povedala Hronová.



Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia majú aj teraz podľa Hronovej možnosť nižších poplatkov za ŠKD, no nevyužívajú ju. "Určite však budeme našich žiakov motivovať k zotrvaniu v ŠKD, ak to len trochu bude možné," dodala Hronová.



Rezort školstva preplatí mesačné poplatky za ŠKD deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dotknúť sa to má 17.500 žiakov. Z informácií zverejnených na rezorte školstva vyplýva, že pôjde o 15 eur na jedno dieťa na mesiac, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 poskytnuté zriaďovateľom ŠKD.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) nedávno avizoval prvé financie z plánu obnovy v objeme 15 miliónov eur, ktoré budú smerovať hlavne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školských neúspechom. Financie budú smerovať do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.