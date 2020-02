Hrozba pádu lavín v Tatrách popoludní stúpne na tretí stupeň z piatich

Liptovský Hrádok 11. februára (TASR) – Lavínová hrozba v Západných, Nízkych i Vysokých Tatrách popoludní vplyvom sneženia a vetra stúpne na tretí stupeň z piatich. V Malej a Veľkej Fatre bude naďalej trvať druhý lavínový stupeň. TASR o tom informoval Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



"Za posledných 24 hodín pripadlo vo všetkých pohoriach do desiatich centimetrov nového snehu. Sneženie sprevádzal búrlivý západný vietor. Najmä na svahoch a žľaboch severovýchodných, východných a juhovýchodných orientácií sa nachádzajú nebezpečné snehové útvary vo forme dosiek a vankúšov, ktoré dosahujú hrúbku až 30 centimetrov," upozornil Sedlák s tým, že uvoľnenie lavín na týchto strmých svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení.



Horskí záchranári vzhľadom na lavínovú situáciu a trvajúci silný vietor neodporúčajú pohyb vo vysokohorskom teréne.



Ráno bolo na horách zamračené a hmlisté počasie so slabým snežením vo všetkých polohách. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus desiatich do mínus dvoch stupňov Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch búrlivý, prevažne západný vietor s rýchlosťou do 15, v nárazoch ojedinele do 25 metrov za sekundu.