Môžeme si vydýchnuť? Hrozba útoku nehrozí, informuje polícia

Bratislava 8. augusta (TASR) - Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu v súvislosti so zrušením koncertov americkej speváčky Taylor Swiftová vo Viedni pre hrozbu teroristického útoku. Bezprostredná hrozba takéhoto útoku na Slovensku nehrozí. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



"Bezpečnostnú situáciu priebežne monitorujeme a analyzujeme. Bezprostredná hrozba teroristického útoku v tejto súvislosti na Slovensku nehrozí," ubezpečuje polícia.







V súvislosti so zrušením koncertov prijala polícia zároveň viaceré preventívne opatrenia, konkretizovať ich nie je možné.



Organizátori zrušili všetky tri koncerty americkej speváčky Taylor Swiftovej, ktoré sa mali tento týždeň konať vo Viedni. Oznámili to krátko po tom, ako rakúska polícia informovala o zadržaní dvoch osôb podozrivých z plánovania útokov na podujatia vo Viedni a okolí. Swiftová mala vo štvrtok, piatok aj sobotu vystúpiť na viedenskom Štadióne Ernsta Happela.