HROZÍ POĽADOVICA: Môže postupne zasiahnuť celú krajinu
Vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude trvať v západnej a južnej časti západného i stredného Slovenska do sobotňajšieho popoludnia.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Na západnom Slovensku a južnej polovici krajiny hrozí od 15.00 h poľadovica. Od polnoci sa riziko vytvárania poľadovice rozšíri na celé územie SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude trvať v západnej a južnej časti západného i stredného Slovenska do sobotňajšieho (24. 1.) popoludnia, na severnom a východnom Slovensku do nedeľňajšieho (25. 1.) predpoludnia.
