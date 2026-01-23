Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HROZÍ POĽADOVICA: Môže postupne zasiahnuť celú krajinu

Poľadovica v Trnave dňa 13.01.2026. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude trvať v západnej a južnej časti západného i stredného Slovenska do sobotňajšieho popoludnia.

Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Na západnom Slovensku a južnej polovici krajiny hrozí od 15.00 h poľadovica. Od polnoci sa riziko vytvárania poľadovice rozšíri na celé územie SR. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Vydaná výstraha prvého stupňa pred poľadovicou bude trvať v západnej a južnej časti západného i stredného Slovenska do sobotňajšieho (24. 1.) popoludnia, na severnom a východnom Slovensku do nedeľňajšieho (25. 1.) predpoludnia.
