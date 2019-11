HROZIA VEĽKÉ KOLÓNY: Na D2 v smere do Čiech rátajte s obmedzeniami

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vodiči by mali od nedele (1. 12.) počítať s dopravnými komplikáciami na D2 v smere do Českej republiky. Dôvodom má byť zavedenie elektronického mýtneho systému v Česku. Upozorňuje na to Polícia SR na sociálnej sieti.



Policajti predpokladajú rozsiahle kolóny, a to najmä nákladných vozidiel. "V tomto úseku bude zabezpečený zvýšený výkon dopravných policajtov. Budeme dohliadať na premávku a v prípade potreby ju regulovať. Vodičov bude zároveň na aktuálnu situáciu upozorňovať aj prenosné dopravné značenie," uvádza polícia.



V prípade tvorenia kolón budú vodiči nákladných áut odkláňaní na odstavné parkoviská na hraničnom priechode. Dopravní policajti budú taktiež odkláňať nákladnú dopravu na cestu I/2 smerom Kúty – Holíč – Hodonín alebo Kúty – Holíč – Skalica – Sudoměřice, poznamenala polícia.



Prezídium Policajného zboru povolilo na nedeľu aj výnimku. "Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky," vysvetlila polícia.



Výnimka platí pre všetky nákladné autá pre jazdu na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách 1. triedy a pre medzinárodnú premávku na území SR.