Hrubala: Súd musí zostať orgánom, ktorý rozhodne o väzobných veciach

Bratislava 3. septembra (TASR) - Súd je a musí zostať orgánom, ktorý má dostatok informácií na to, aby mohol rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj o väzbe. Uviedol to v tlačovom vyhlásení predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala.



"V poslednom čase som zaregistroval viacero vyjadrení polemizujúcich s tým, či súdy vo väzobných veciach sú tým subjektom, ktorý má dostatok informácií rozhodnúť o dôvodoch trestného stíhania a v konečnom dôsledku aj o väzbe. Na danú otázku aj pánovi generálnemu prokurátorovi SR, aj jeho námestníkovi dávam jednoznačnú odpoveď - áno, takýmto orgánom je a musí zostať súd," uviedol Hrubala.



Pripomenul, že v demokratickom štáte je to práve súd, ktorý dáva odpovede na základné otázky súvisiace s trestným stíhaním, ak sa týkajú obmedzenia osobnej slobody a strany v konaní chcú na ne odpovede. "V mene sudcovského stavu však dôrazne protestujem proti čo i len náznakovej dehonestácii akýchkoľvek súdnych rozhodnutí spôsobom - však sudcovia na to mali málo času a múdry som ja ako prokurátor či obhajca," skonštatoval Hrubala.



Súdnu moc podľa jeho slov nemusí zaujímať, koho orgány štátu žalujú a stíhajú. "Ak sú však čo len nepriamo degradované jej rozhodnutia, v záujme objektívnej informovanosti verejnosti považujem za potrebné súdnej moci sa zastať. Bývalo, a dúfam aj je, odvekou a nikým nenapádanou praxou, že dokonca aj v prípade nie jednoznačných vecí je to súd, ktorý dá na položené otázky definitívne odpovede," dodal Hrubala.