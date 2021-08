Hrušovský očakáva od pápeža Františka posolstvá pre nás i celý svet

Bratislava 14. augusta (TASR) - Pápež František pri svojej návšteve Slovenska prinesie posolstvá pre Európu aj pre celý svet. Pozornosť sveta bude venovaná našej krajine. Pre TASR to pripomenul bývalý predseda Národnej rady (NR) SR Pavol Hrušovský, ktorý šéfoval parlamentu v čase návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 2003. Pápež František podľa neho často nabáda k solidarite a pokore najmä v sociálnej oblasti.



Hrušovský očakáva posolstvá, ktoré pápež na Slovensko prinesie. "A to nielen pre Slovensko, ale predpokladám, že pre celý svet. Je úžasné, že pápež navštívi Slovensko. O Slovensku bude vedieť každý, lebo apoštolské cesty Svätého Otca sú sledované a očakávania veľké," skonštatoval pre TASR.



Pápež František podľa Hrušovského vie, čo chce svojimi posolstvami zanechať. "Pokiaľ sledujeme jeho postoje, zvlášť v oblasti sociálnej politiky, často nabáda k solidarite s ostatnými, to je jeho hlavná, často opakovaná myšlienka. Vyzýva na istú pokoru a solidaritu medzi tými, ktorí majú viac ako tí druhí," povedal.



Expredseda parlamentu pripomenul, že pri návšteve Jána Pavla II. mal možnosť byť spoluorganizátorom. "To najdôležitejšie, čo sme čakali, bolo, aké posolstvá tu zanechá. A potom je na nás, či dokážeme pokračovať v tých odkazoch, v praktickom či náboženskom alebo politickom napĺňaní," doplnil s tým, že hoci nerád vťahuje politiku do týchto udalostí, vyhnúť sa tomu asi nedá.



To, že na verejných podujatiach s pápežom môžu byť len zaočkovaní, považuje Hrušovský za určité obmedzenie. "Pápež neprichádza za zdravými, ale prichádza aj za chorými. Tým nechcem zľahčovať situáciu, že nie je treba robiť prísne opatrenia, aby sa vírus nešíril, ale toto sa mi zdá byť trošku za čiarou," podotkol.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.