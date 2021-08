Festival Uprisingček ponúkne špičkový program

Ilustračn snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 26. augusta (TASR) - Aktuálny ročník festivalu Uprising bude menší, než sú fanúšikovia zvyknutí, napriek tomu ponúkne špičkový program. Už 27. a 28. augusta dorazia na bratislavské Zlaté piesky zaujímaví domáci aj zahraniční umelci. Vystúpia na špeciálnej edícii festivalu Uprising s názvom Uprisingček 2021. TASR o tom informoval PR manažér Sveťo Moravčík.Zlaté piesky privítajú niekoľkých zahraničných hostí. Austrálsky beatboxer Dub FX príde predstaviť svoj najnovší album Roots a spoločne s ním sa na pódiu predstaví aj saxofonista Mr. Woodnote. Dorazí aj legendárny britský hudobný producent a DJ Roni Size, po boku ktorého vystúpi majster lámaných beatov a ostrieľaný rapper Dynamite MC. Z Anglicka zavíta aj Daddy Vad aka DJ Vadim, ktorý spoločne s MC JMAN na Uprisingček 2021 prinesie kombináciu reggae a hip-hopu v originálnom karnevalovom duchu.Živý akustický set odohrajú talianske reggae dvojičky so svojou kapelou Mellow Mood. V programe nechýbajú stálice domácej hudobnej scény aj nové tváre. Späť sú legendy slovenského hip-hopu Moja reč. Vydali nový album a na Uprisingček 2021 ho prídu predstaviť s kapelou Komplot. Predstavia sa aj Gleb, Haf & Beyuz, Alan Murin alebo DJi zo stajne Mäsokombinát. Spoločné pódium obsadia stálice slovenskej reggae a ska scény Polemic & Medial Banana.V programe sa okrem hudby nájdu aj rôzne iné aktivity a workshopy a mnohých určite poteší aj stand up comedy v podaní posádky Silné reči v zložení Jakub Lužina, Michael Szatmary, Jakub Zitron Ťapák, Docent, Martin Hatala a Yuri. Každý deň si fanúšikovia môžu zacvičiť s Lexi a Borisom Valihorom, zúčastniť sa tanečných workshopov, alebo si zamaľovať s Artelierom.Aj záver tohto leta bude patriť jednému z najpopulárnejších festivalov u nás. Uprisingček bol pôvodne takmer vypredaný, no po nedávnom uvoľnení opatrení pre kultúrne podujatia a pri stále zelenej Bratislave uvoľnili organizátori do predaja ďalšie vstupenky a v ponuke sú okrem permanentiek už aj denné lístky na piatok a sobotu. Hoci pôjde o ročník s limitovaným počtom návštevníkov, Uprisingček 2021 ponúka počas dvoch festivalových dní bohatý program.