Formácia Morena predstavila album Kým zovrie voda
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Herečka a speváčka Dominika Fischer Kavaschová a hudobníčka, skladateľka aj dramaturgička Andrea Bučko predstavili v bratislavskom Stars auditoriu nový autorský album s názvom Morena - Kým zovrie voda. Do života ho uviedli speváčka Adriena Bartošová a spevák Peter Lipa.
Album Kým zovrie voda nadväzuje na úspešný debut Morena a je výpoveďou dvoch priateliek, ktoré sa za posledné roky nielen hudobne, ale aj osobne výrazne posunuli. Úvodná skladba Korene a záverečná V korunách rámcujú cestu za sebapoznaním, dozrievaním, objavovaním sebalásky, vnútornej slobody, ale aj prijímaním pocitov samoty. Hudobne aj lyricky osciluje medzi jemnosťou a silou, medzi humorom, veselými rytmami a priestorom pre zamyslenie.
Album otvára pieseň Korene - zhudobnený text Andreja Csina a uzatvára ho skladba V korunách - symbolická cesta od zeme k nebu, od začiatku k rozkvetu a dozretiu. Medzi tým sa nachádzajú skladby s rôznymi osobnými textami i zhudobnené básne Milana Lasicu (Za láskou a Chcem odísť) či bonus Emolintimita, ktorý vznikol inšpirovaný textom ich priateľky Lucky Komiňákovej.
Hudobnú zostavu Morena Band tvoria Dominika Fischer Kavaschová, ktorá spieva a píše texty, Andrea Bučko, ktorá sa podieľa na speve, hudbe a hrá na klavíri. Na basgitare účinkuje Fedor Frešo ml., na bicích Ema Kakarová. Na klavíri hrajú Daniel Žulčák a Tibor Feledi. Ako hostia na koncerte vystúpili Peter Lipa, Natália Puklušová, Adriena Bartošová, Daniel Fischer a Pavol Bereza.
„Obe sme sa za tie roky niekam posunuli. A nielen my, ale aj naše priateľky a blízke ženy, ktoré nás inšpirovali. Tento album je o novom vnímaní lásky, ktorú musíme vedieť darovať aj sebe, o zraneniach, o zamurovaných citoch, ale aj otvorenom srdci a vďačnosti za lásky, ktoré nás v živote formovali,” hovoria Dominika Fischer a Andrea Bučko.
