IMT Smile prichádzajú s novinkou Navždy

Bratislava 3. júna (TASR) – Skupina IMT Smile predstavuje novú skladbu Navždy. Hudbu zložil Ivan Tásler, text napísal Vlado Krausz. Pieseň bude súčasťou novej kompilácie Život IMT Smile 1998 – 2020.



„Táto pieseň nemala taký klasický 'táslerovský' vznik, že bola hneď úplne celá. Mal som klavírnu tému a rozmýšľal som, čo s ňou. Vlado Krausz napísal parádny text, nahrávali sme ju v štúdiu v Považskej Teplej.



Bolo to ako výlet po dlhšom sedení doma. Štúdio je na samote v prírode, aj sme tam niekoľko dní bývali. Po dlhšej izolácii sme sa s kapelou opäť stretli a nahrávanie malo úžasnú atmosféru. Teším sa, že sme to vďaka gitaristovi Tomášovi Slávikovi zaznamenali aj na kameru, on sa stará o naše klipy a natočil aj klip k tejto piesni,“ povedal pre TASR Ivan Tásler.



Novinka Navždy bude súčasťou novej výberovky, ktorá dostala názov Život IMT Smile 1998 – 2020. Prispel k nej šéf vydavateľstva Peter Riava aj brat Miro Tásler.







„V zásade je to spoločné dielo, možno je na nej viac live verzií, mám totiž pocit, že niektoré piesne sú už viac známe z live verzií, napríklad Niekto ako kráľ, ktorá prejde do ľudovky A ja taká dzivočka. Táto vznikla až na koncertoch, ponúkame ju až na tomto cédečku,“ doplnil Ivan.



Na kompilácii bude aj pesnička Bez podmienky, ktorá vyšla na kompilácii Best Of v máji 2009, na radovej štúdiovke vydaná nebola. Vydávame ju až teraz, je to špecifická verzia, saxofóny nahral Radovan Tariška. Veľmi rád spomínam aj na toto nahrávanie. Kompilácia vychádza 10. júna,“ spresnil Tásler.



Pandémia nového koronavírusu zasiahla aj do života skupiny. „Najväčším zásahom bolo, že nemôžeme koncertovať. V týchto dňoch by sme už hrali niekde v Čechách alebo na Slovensku. Život bez koncertovania je iný. Veríme, že v júli budeme hrať v Prahe.



Bude to open air koncert a podmienky by to mali umožniť. Už sa nato tešíme a veľmi veríme, že v auguste odohráme aj niektoré akcie na Slovensku. Aj moja dovolenka bude na Slovensku, možno niekde v Čechách, už som si aj rezervoval chatu. A hlavne verím, že výlety budú spojené aj s koncertovaním,“ dodal pre TASR Ivan Tásler.