Ján Berky Mrenica vydáva album Jubileum

Bratislava 16. novembra (TASR) - Husľový virtuóz Ján Berky Mrenica vydal nový album s názvom Jubileum. Vznikal viac ako štyri roky a na jeho nahrávanie si Ján Berky prizval svojich blízkych hudobníkov, medzi nimi Petra Lipu, Luciu Bílú, Mariána Čekovského, Pavla Šporcla, Vlastu Redla a ďalších umelcov. Hoci prípravu albumu oneskorila pandémia COVID-19 a náhly skon jeho zvukového majstra Janka Červenku, svetlo sveta uzrel na koncerte 15. novembra. Do života ho uviedli Ľubo Belák a starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová. TASR o tom informoval vydavateľ Martin Hanuska.



Berky Mrenica je virtuóz v hre na husle. Svojím talentom obohacuje slovenskú kultúru, ktorú reprezentuje aj v zahraničí už od svojich šestnástich rokov. Pred časom oslávil dve významné jubileá - 60 rokov svojho života a 40 rokov pôsobenia na hudobnej scéne. Toto jubileum si pripomína práve vydaným albumom Jubileum.



Ján Berky Mrenica (narodený 4. júla 1962 vo Zvolene) pochádza z hudobníckej rodiny, je synom slovenskej hudobnej ikony Jána Berkyho Mrenicu staršieho, ktorý bol legendárnym huslistom a zakladateľom súboru Diabolské husle, ktorý sa stal základom pre Jánovu lásku k tradičnej ľudovej hudbe. Už od útleho veku sa učil hrať na husle a čoskoro sa ukázalo, že zdedil nielen otcov talent, ale aj jeho vášeň a cit pre hudbu. Keď sa Berky mladší pripojil k otcovi, bol to prirodzený krok, ktorý priniesol nový rozmer do tohto súboru. Pod jeho vedením si súbor udržal vysokú umeleckú úroveň a získal si srdcia mnohých poslucháčov nielen doma, ale aj v zahraničí.



Okrem Diabolských huslí sa Berky venuje aj ďalšiemu hudobnému dieťaťu, kapele Gypsy Jazz SK. V jeho plánoch pre budúcnosť je vytvorenie All Stars Bandu, s ktorým túži vydať pesničkový rockový album v rómskom a slovenskom jazyku.