Harich nahral v karanténe album Tulák, avizuje ho dvoma singlami

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovenský spevák Martin Harich prežil v marci dva týždne v karanténe. V izolácii v záhradnom domčeku svojich rodičov nahral celý nový album s názvom Tulák. Novinka vyjde koncom júna opäť na nemeckom labeli CAP-Sounds, autor sa album rozhodol podporiť cez českú crowdfundingovú platformu.



"Nový album v rodnom jazyku vďaka tomu vydáva len tri mesiace po poslednom anglickom minialbume Blue," TASR o tom informovala PR manažérka Milana Bazanac Kadlčíková.



Harich sa obdobie nekoncertovania rozhodol využiť podobne ako iní muzikanti na tvorbu nových piesní. "Každý deň nahrať jednu pesničku, to bol môj 'antiprokrastinačný' liek na zvládnutie karantény a tiež dôvod, prečo teraz vydávam nový album tak krátko po anglickom albume Blue," priblížil genézu Tuláka (v karanténe). Harich je autorom textu, hudby a produkcie celého albumu.



Minulý týždeň vydal spevák prvú ochutnávku z plánovaného CD v podobe dvoch singlov - Púpava a Spomaľovánka. Prvú mal Harich vraj v zásuvke skutočne hlboko.







"Niektoré verše som písal ešte počas Superstar v roku 2011. Pokiaľ existuje v mojej tvorbe skladba, na ktorú som musel 'dozrieť', tak je to táto," priznal rodák z Liptovského Mikuláša. Refrén piesne vznikol po zaujímavom rozhovore s riaditeľom tamojšej ZUŠ, ktorú Harich navštevoval. "Mal som 16 rokov a hovorili sme o tom, že hudba a akékoľvek umenie by malo poskytovať ľuďom nádej alebo východisko," vysvetlil.



Spomaľovánka vznikla pred piatimi rokmi v rovnakom období ako Harichov starší singel Kde bolo, tam bolo z albumu Pátram. "Možno mali ísť tieto dve skladby do sveta jedna po druhej, akurát sa tak nestalo," priznal spevák.







Spomaľovánku ponúka fanúšikom v čase, "keď sa celý náš svet tak trošku spomalil", nový album má uzatvárať. "Dobre sa pri nej zaspáva, takže na jej konci zostane vo vašich slúchadlách už len pokojné ticho. A tiež je to pieseň pre pár mojich kamarátov, ktorí sa stále za čímsi naháňajú a žijú z toho, že sa stále na niečo tešia - teda tak trochu i pre mňa," uzavrel.