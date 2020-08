One Day Jazz Festival pokračuje štyrmi koncertmi pre verejnosť

Bratislava 11. augusta (TASR) – Medzinárodný One Day Jazz Festival pripravil v tejto sezóne v súvislosti s opatreniami sériu online koncertov, ktoré pokračujú v auguste štyrmi koncertmi v Bratislave, Banskej Štiavnici a Kremnici už aj s verejnosťou.



„Prepojenie s inými krajinami tentoraz prinesú naživo a na Slovensku umelci z Českej republiky, Maďarska a Poľska," TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



„Pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka sme pripravili projekt, ktorý prepája umelcov na Slovensku s umelcami v zahraničí online a diváci nás mohli sledovať aj v čase, keď klasické kultúrne podujatia neboli možné," hovorí Martin Valihora, organizátor festivalu, ktorý po štyroch online koncertoch a jednom už s divákmi, v bratislavskom Štúdiu L+S, prichádza so sériou štyroch augustových koncertov. Domácich i zahraničných umelcov prinesú do troch slovenských miest.



One Day Jazz Festival bude podľa Valihoru tentoraz o slovenských svetových hudobníkoch. Oficiálne otvorenie augustovej časti bude patriť 13. augusta v Banskej Štiavnici formácii Mattia Boyzz, ktorá vznikla okolo mladého talentovaného bubeníka a multiinštrumentalistu Mattia Müllera. Predstaví sa aj jeden z najlepších slovenských hudobníkov Oskar Rózsa s iregulárnym projektom Oskar Rózsa Partnership Unlimited. Hosťom projektu, ktorého súčasťou je aj speváčka Zdenka Rózsa-Predná, bude český tenor saxofonista a skladateľ Ondrej Štveráček.



Dvojicu bratislavských koncertov festivalu otvorí 18. augusta koncert Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band s Kristínou Mihaľovou, Petrom Lipom a Ádámom Gráfom z Maďarska v Starej radnici.



Ďalšie dva koncerty sa uskutočnia 19. augusta na Kremnickom hrade. Prvý z nich bude patriť českej hudobníčke Kateřine Chrobokovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Katta. Druhý koncert v Kremnici odohrá Zuzana Mojžišová, ktorá sa predstaví so svojím projektom Puščana. Hosťom bude poľský huslista Adam Baldych, ktorý vo svojej hudbe odkazuje na poľskú tradíciu a stiera hranice medzi klasickou a jazzovou hudbou.



Umelecké kvality Z. Mojžišovej a A. Baldycha si vychutnajú 20. augusta aj diváci na Bratislavskom hrade, kde vystúpi aj Dan Bárta & Illustratosphere spolu so slovenským komorným zoskupením Mucha Quartet.