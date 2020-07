Pesničkár Peter Juhás vydáva druhý singel Mávam mladý talent

Bratislava 17. júla (TASR) – Slovenský pesničkár Peter Juhás, ktorý sa do povedomia fanúšikov dostal účinkovaním v speváckej súťaži Hlas Česko Slovenska, vydáva v poradí druhý singel z pripravovaného albumu.



„Kým prvotina Ty ani nevieš sa zrodila za podpory Jany Kirschner, novinku Mávam mladý talent púšťa do sveta sám," informovala TASR PR manažérka Janka Marczellová.



„Pieseň Mávam vznikla počas jedného krásneho slnečného dňa, keď som hral turné pre jednu pivnú spoločnosť v Čechách a mne napadlo, že by som mal v repertoári rád niečo živé, plné energie a s takým živelným driveom, ktorý v sebe mám odjakživa," prezradil Juhás, ktorý je autorom hudby aj textu.



Produkčne mu so skladbou pomohli v nahrávacom štúdiu Lavagance. S Tomom Lobbom a Oliverom Fillnerom spolupracoval už pri debute Ty ani nevieš.



„Pri tejto druhej skladbe som do nich vložil celú svoju dôveru a s výsledkom som nadmieru spokojný. Chalanom patrí veľké ďakujem," komentoval spoluprácu spevák a gitarista, ktorý sa pre videoklip k novej pesničke rozhodol prekonať svoj najväčší strach a skočil z lietadla.



„Musím priznať, že keď sme leteli v tom lietadle, ktoré nemalo dvere, iba nejakú plachtu, vo výške 1500 metrov a keď som videl, ako si len tak jeden z cestujúcich vyskočil a my sme si to ešte vytiahli do raz takej výšky, tak mi nebolo všetko jedno. Rozmýšľal som reálne aj o tom, že na to kašlem, že to je somarina a že predsa mám rád svoj život. Napokon som však šťastný, že sa tak nestalo a prekonal som svoje obavy, lebo by som si to asi vyčítal do konca života."