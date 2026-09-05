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Peter Aristone vydáva EP Miles Apart a singel Dead to Me
Aristone na EP pracuje s hlasom omnoho surovejšie a intímnejšie než v minulosti.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Vzdialenosť od druhého človeka, od vlastného potenciálu či od sveta, ktorý sme poznali. Hudobník a skladateľ Peter Aristone vydáva nové EP Miles Apart. Päť skladieb spája jedna ústredná téma, ktorú objavil až pri spätnom pohľade na hotový materiál. TASR informoval PR manažér Michal Očovan.
„Zrazu som si uvedomil, že každá pieseň hovorí o vzdialenosti, len zakaždým inak. Fascinuje ma ten paradox – niekto môže byť tisíce kilometrov ďaleko a stále nám byť blízky, zatiaľ čo človek stojaci vedľa nás je vzdialený na míle,“ vysvetľuje Peter Aristone.
Jednotlivé skladby fungujú ako samostatné príbehy. Waiting je pohľad na človeka, ktorý vlastnou pasivitou mrhá talentom, River Runs On je nostalgiou za miznúcim vidieckym životom, Electric Fire je postapokalyptická atmosféra a hľadanie novej nádeje, Miles Apart je osobnou spoveďou venovanou dcére o pute, ktoré kilometre nezničia. Kontrastom k titulnej skladbe je nový singel Dead to Me, ktorý tému vzdialenosti obracia naruby.
„Zaujímal ma moment, keď vo vzťahu neostane ani hnev, ani pomsta. Keď ten človek vo vás jednoducho prestane existovať. Je to tá najväčšia vzdialenosť, aká môže medzi dvoma ľuďmi vzniknúť,“ dodáva Peter.
Aristone na EP pracuje s hlasom omnoho surovejšie a intímnejšie než v minulosti. Časť materiálu vznikala v americkom Nashville, pričom na novom singli Dead to Me sa autorsky a produkčne podieľal aj Braison Cyrus spolu s Benom Cramerom a Paulom McDonaldom. Braison je spevák, skladateľ a multitalentovaný hudobník, brat popovej ikony Miley Cyrus a syn country legendy Billyho Raya Cyrusa. Na americkej scéne si vybudoval vlastnú autorskú identitu postavenú na poctivom folku a indie-rocku, do nahrávky priniesol autentický zvuk rodného Nashvillu, špičkové produkčné zázemie a cit pre akustické detaily. Umelecký rozmer projektu dotvára česká maliarka Kristýna Kreisingerová, ktorá ku každej skladbe vytvorila originálnu maľbu.
„Zrazu som si uvedomil, že každá pieseň hovorí o vzdialenosti, len zakaždým inak. Fascinuje ma ten paradox – niekto môže byť tisíce kilometrov ďaleko a stále nám byť blízky, zatiaľ čo človek stojaci vedľa nás je vzdialený na míle,“ vysvetľuje Peter Aristone.
Jednotlivé skladby fungujú ako samostatné príbehy. Waiting je pohľad na človeka, ktorý vlastnou pasivitou mrhá talentom, River Runs On je nostalgiou za miznúcim vidieckym životom, Electric Fire je postapokalyptická atmosféra a hľadanie novej nádeje, Miles Apart je osobnou spoveďou venovanou dcére o pute, ktoré kilometre nezničia. Kontrastom k titulnej skladbe je nový singel Dead to Me, ktorý tému vzdialenosti obracia naruby.
„Zaujímal ma moment, keď vo vzťahu neostane ani hnev, ani pomsta. Keď ten človek vo vás jednoducho prestane existovať. Je to tá najväčšia vzdialenosť, aká môže medzi dvoma ľuďmi vzniknúť,“ dodáva Peter.
Aristone na EP pracuje s hlasom omnoho surovejšie a intímnejšie než v minulosti. Časť materiálu vznikala v americkom Nashville, pričom na novom singli Dead to Me sa autorsky a produkčne podieľal aj Braison Cyrus spolu s Benom Cramerom a Paulom McDonaldom. Braison je spevák, skladateľ a multitalentovaný hudobník, brat popovej ikony Miley Cyrus a syn country legendy Billyho Raya Cyrusa. Na americkej scéne si vybudoval vlastnú autorskú identitu postavenú na poctivom folku a indie-rocku, do nahrávky priniesol autentický zvuk rodného Nashvillu, špičkové produkčné zázemie a cit pre akustické detaily. Umelecký rozmer projektu dotvára česká maliarka Kristýna Kreisingerová, ktorá ku každej skladbe vytvorila originálnu maľbu.