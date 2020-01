Pred 90 rokmi sa narodil husľový virtuóz a dirigent Bohdan Warchal

Orlová/Bratislava 27. januára (TASR) – Umenie husľového virtuóza Bohdana Warchala obdivovali ľudia na celom svete. Farebnosť jeho hudobných obrazov oceňovalo nadšené publikum v mnohých krajinách. Bol zakladateľom a umeleckým vedúcim Slovenského komorného orchestra. Dnes je to 90 rokov od narodenia slávneho huslistu a dirigenta Bohdana Warchala.



Za najväčšie šťastie v živote pokladal svoju prácu, pretože vždy robil to, čo mal rád. "Stať sa hudobníkom je šťastím. Bez hudby si neviem život predstaviť," vyznal sa koncertný majster.



Bohdan Warchal sa narodil 27. januára 1930 v mestečku Orlová pri Karvinej. Hoci mal poľskú národnosť a české občianstvo, za svoju vlasť považoval Slovensko, kde prežil takmer celý svoj umelecký život.



Už veľmi skoro – ako šesť ročný prišiel o otca, ktorý si želal, aby sa venoval husliam. S matkou žili vo veľmi skromných a chudobných pomeroch. Počas druhej svetovej vojny mu v štrnástich rokoch nedovolili dokončiť školu a bol totálne nasadený. S ruskými zajatcami pracoval v koksovni, kde vláčil päťdesiatkilové vrecia cementu a nakladal uhlie do vagónov, často až 16 hodín denne.



Vždy, ak to bolo možné brával Bohdan Warchal do rúk husle. Ich hru študoval najskôr na brnianskom konzervatóriu a neskôr, v rokoch 1952 až 1957, na Janáčkovej akademii múzických umění v Brne.



Po skončení štúdia sa presťahoval na Slovensko, kde pôsobil po celý život. V Bratislave začínal ako člen Slovenskej filharmónie, pričom sa postupne vypracoval na post koncertného majstra.



V roku 1960 založil hudobné teleso - Slovenský komorný orchester, ktoré je s menom Bohdana Warchala nerozlučne späté. Už od svojho vzniku patril k jednému z najpopulárnejších súborov v oblasti klasickej hudby na Slovensku a vypracoval sa na popredného predstaviteľa slovenského interpretačného umenia. Živelný génius Bohdana Warchala dodával technicky výborne pripravenému a zohratému orchestru strhujúcu vitalitu. Pod jeho umeleckým vedením zažil orchester zlatú éru. "Warchalovci" sa predstavili na najvýznamnejších koncertných pódiách a hudobných festivaloch Európy, severnej a južnej Ameriky, Ázie i Austrálie.



Po štyridsiatich rokoch prenechal Bohdan Warchal dirigentskú taktovku svojmu žiakovi Ewaldovi Danelovi, ktorý vedie orchester od 1. januára 2001 a dodnes šíri jeho vynikajúce meno.



Popri činnosti aktívne hrajúceho umeleckého vedúceho a dirigenta odovzdával Bohdan Warchal svoje bohaté skúsenosti najmladším generáciám adeptov interpretačného umenia. Učil na Konzervatóriu v Bratislave, Janáčkovej akademii múzických umění a bol profesorom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.



Bohdan Warchal je nositeľom viacerých vyznamenaní a ocenení, medzi nimi Krištáľového krídla, ktoré si prevzal v roku 1998 za celoživotné dielo a v roku 2000 mu prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Rad Ľ. Štúra II. triedy za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti umenia.



Bohdan Warchal zomrel v Bratislave 30. decembra 2000 vo veku 70 rokov.



Nedožité 90. narodeniny svojho zakladateľa a dlhoročného vedúceho si pripomenie Slovenský komorný orchester tento víkend programom Hommage á Bohdan Warchal. Spomienkový koncert sa uskutoční v nedeľu 26. januára o 16:00 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie a sólistami budú gitaristka Miriam Rodriguez Brüllová a kontrabasista Roman Patkoló.



O popularite a zaslúženom obdive k osobnosti Bohdana Warchala svedčí aj to, že česká astronómka Lenka Šarounová po ňom pomenovala svoju objavenú planétku. Medzinárodná Komisia pre nomenklatúru malých telies slnečnej sústavy pri Medzinárodnej astronomickej únii 24. júna 2002 oficiálne oznámila, že planétka číslo 28019 ponesie meno Warchal.