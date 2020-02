Rádio_FM zverejnilo nominácie na Rádiohlavy 2019

Bratislava 10. februára (TASR) – Hudobné ceny Rádiohlavy 2019 sa dostali do druhej fázy. Verejnoprávne Rádio_FM zverejnilo v pondelok nominácie v 12 kategóriách. Verejnosť môže za svojich favoritov hlasovať na webe radiohlavy.sk do 1. marca. Víťazi počas slávnostného večera, ktorý sa uskutoční v 18. marca v bratislavskom NTC, si odnesú sošky, ktoré podľa návrhu Bety K. Majerníkovej vyrobila sochárka Mira Podmanická. TASR informovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.



Fanúšikovia domácej hudby mohli v 12. ročníku hudobných cien Rádia_FM od januára podporiť svojich favoritov v prvom kole hlasovania, a to v kategóriách Album roka, Objav roka, Debut roka a Skladba roka. Finálovým nomináciám kraľujú Ultrazvuk, Katarína Máliková, Lyrik H, Korben Dallas či Gleb.



„Rádio_FM to s podporou domácej hudobnej scény myslí naozaj vážne, vďaka nasadeniu novej, originálnej hudby do vysielania mohli poslucháči napríklad len v kategórii Album roka vyberať favoritov až z 35 nominovaných albumov, čo je naozaj obrovské číslo. Rovnako sme objavili až 18 nových hudobníkov, ktorí sa uchádzali o víťazstvo v kategórii Objav roka,“ priblížila intendantka Rádia_FM Janka Imrichová. V druhom kole sú všetky poslucháčske kategórie zúžené na pätice tých najlepších. „Predpokladám, že hlasovanie bude napínavé až do úplného konca, sama som zvedavá, ako sa nové mená na scéne popasujú s už ostrieľanými hudobníkmi,“ dodala.



V hlavnej kategórii Album roka sú nominovaní Ultrazvuk s rovnomenným debutom, Gleb s nahrávkou Gauč Storytelling či Walter Schnitzelsson s albumom Sugar Kids Won't Stop Screaming. Medzi päticu najlepších sa dostali aj Korben Dallas s albumom Bazén, ktorý im produkoval britský producent Eddie Stevens. V nomináciách nechýba ani Katarína Máliková s albumom Postalgia, ktorá už na Radio_Head Awards bodovala, a to v roku 2016 s debutom Pustvopol.



Skladbou roka sa môže stať filmová pieseň Jany Kirschner Dunaj, Doba doba či Červená armáda od skupiny Billy Barman, ale aj skladba Late Night od minuloročného Objavu roka, kapely Don't Trust Butterflies. Päticu nominovaných uzatvára producent FVLCRVM so singlom Loose.



Počas udeľovania Rádiohláv 18. marca verejnosť spozná aj Objav roka 2019. Cenu získa niekto z pätice The Curly Simon, Alan Murín, Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý, Space Cats či projekt Brains for Sale. O víťazoch v siedmich žánrových kategóriách už tradične rozhodnú odborné poroty.