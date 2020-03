Skupina Queer Jane vydáva nový album Amen Dolores

Bratislava 27. marca (TASR) – Slovenská indie kapela Queer Jane zverejnila 27. marca svoj v poradí už tretí radový album pod názvom Amen Dolores. Vychádza vo vydavateľstve Bruuder Records na 12“ vinyle, CD a digitálne vo všetkých dostupných streamovacích službách. TASR o tom informoval PR manažér Branislav Kaľavský.



Novinka obsahuje desať skladieb, sú nimi Amen Dolores, I Went To See My Face, A Minor Crisis, Gerard Love, A Happy Drunk, Brian Wilson auf der Autobahn, Good Morning Mom, Hanging On Your Line, Waiting For The Sun, Sunrise Sunrise.



Keď si album Amen Dolores fanúšik pozorne vypočuje, nájde v ňom nezameniteľný rukopis Vlada Nosáľa, jeho cit pre pesničkárstvo, chytľavé melódie plné nápadov, ktoré spolu s textmi rozprávajú zaujímavé príbehy.



Nosáľ aj s kapelou a hudobno-producentskou výpomocou od Tomáša Slobodu vytvoril naozaj pestrý, hudobne rozmanitý, vyzretý album, o ktorom sa dá povedať, že ho pravdepodobne zložila nejaká známa zahraničná kapela. K titulnej skladbe Amen Dolores kapela zverejnila aj videoklip, ktorý tradične vytvorila oceňovaná režisérka Sonka Maletz.







Queer Jane na album zaradili štyri single, ktoré vydali už skôr, v rokoch 2018 a 2019. Jedným z nich je singel A Happy Drunk, ktorý sa dostal do oficiálneho playlistu Acoustic Rock na Spotify a za pár mesiacov zaujal viac ako 600 000 streamerov vo viac ako 78 krajinách sveta.



Queer Jane je bratislavská indie kapela, ktorá začala ako sólový projekt speváka, gitaristu a skladateľa Vlada Nosáľa. V roku 2012 sa k nemu pridali basgitarista Lukáš Valter a bubeník Adam Jánoš. Hudbu Queer Jane inšpiruje rovnako folkové pesničkárstvo Boba Dylana, ako punková energia The Clash a skladateľské majstrovstvo The Beatles. Ich tvorba však má blízko aj k psychedélii, o čom svedčí aj hosťovanie Vlada Nosáľa na albume Mini Album Thingy Wingy (2015) legendárnej americkej kapely The Brian Jonestown Massacre. Kapela má na konte EP Loveshy (2014) a albumy Flowerville (2015), Home (2016) a najnovšie Amen Dolores (2020). Poznávacím znamením skupiny sú aj nápadité videoklipy, ktoré sú z veľkej časti dielom oceňovanej režisérky Sonky Maletz.