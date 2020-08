Speváčka Kateřina Marie Tichá predstavuje singel a videoklip Sami

Bratislava 7. augusta (TASR) – Talentovaná speváčka a skladateľka Kateřina Marie Tichá predstavila singel a klip k piesni Sami. Pod autorstvo sa okrem speváčky podpísal aj Ondřej Turták, klip režíroval Jonáš Lipo Červinka, za kamerou stál Jan Dolejší. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Kateřina sa do povedomia poslucháčov a divákov zapísala ako nezameniteľný ženský hlas obľúbenej skupiny Jelen. V roku 2013 vydala hit Tančíme spolu a v rovnakom roku ju oslovil so spoluprácou reper Lipo a vznikol tak úspešný rádiový singel Do města přišla zima.



Nadišla tá správna chvíľa a sympatická speváčka, ktorá medzitým dozrela spevácky aj autorsky, predstavuje videoklip ku singlu Sami. Je predzvesťou debutového albumu, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom októbra, a podľa prvých reakcií pôjde o hudobné prekvapenie tejto jesene.



„Môj prvý singel Sami je o vzťahu dvoch ľudí, o tom, že i vo dvojici môžete byť sami. K napísaniu piesne ma inšpirovala moja vlastná skúsenosť. Práve ten moment vo vzťahu, keď sa stratí radosť, človek nemá silu to zmeniť, a tak stojí na mieste s tým druhým, a pritom úplne sám,“ hovorí speváčka.



Pieseň dostala skoro až filmové spracovanie. Pod scenár a réžiu sa podpísal Jonáš Lipo Červinka, ktorý už s Kateřinou spolupracoval v minulosti. Natáčanie prebiehalo počas júlových dní v romantických zákutiach Prahy na brehu Vltavy.



„Vychádzal som hlavne z Katkinej originality, ktorá je na pomery súčasnej českej mainstreamovej hudby nebývalá. Estetika periférie mesta, ktorú mám osobne veľmi rád, mi v tomto prípade krásne zapadla do celkového konceptu a bolo to nakoniec jedno z tých nakrúcaní, ktoré som si veľmi užil. Navyše sme u Kateřiny odhalili i zaujímavý herecký potenciál, ktorý celý dojem z klipu podľa mňa ešte umocnil,“ hovorí režisér.



Pieseň Sami predstavuje priestor, kde vyniká kvalita jej hlasu, a je znamením pripravovaného rovnomenného debutového albumu. Na poslucháčov čakajú popové melódie, piesne nasiaknuté slobodomyseľnou cigánskou hudbou, balkánske rytmy, ale aj parížske pouličné umenie. Kombinácia dvanástich autorských skladieb a veľmi citlivá produkcia Ondřeja Turtáka prináša album, ktorý stojí za pozornosť.