Vlčie maky a Dan Bárta predstavujú novinku Kážu sa mi ženiť

Bratislava 4. októbra (TASR) – Skupina Vlčie maky vydala v lete album Horehronie, na ktorom opäť kombinuje slovenské ľudové piesne s jazzovým prevedením. Aktuálne predstavuje prvý singel z albumu, dueto s českým spevákom Danom Bártom Kážu sa mi ženiť.



Táto ľudová skladba je na Slovensku známa v dvoch verziách – oravskej a horehronskej, mierne sa odlišujúcich v texte. Práve druhá, verzia z obce Heľpa, sa nachádza na albume Horehronie a Vlčie maky ju v modernej jazzovej podobe uvádzajú ako svoj jesenný singel.



„Zapáčila sa mi na prvé počutie a stala sa pre mňa srdcovou, keď sme ju nahrali," prezradila speváčka Jana Kozáková k skladbe, ktorej dal Dan Bárta ďalší rozmer: „Keďže text bol v mužskom rode, rozhodli sme sa z piesne spraviť dueto."



Na albume Horehronie použili reharmonizačné techniky, aranžér projektu Klaudius Kováč hľadal inšpiráciu v klasickej a jazzovej hudbe. Aj vďaka dôrazu, ktorý autori kládli na rytmické obohatenie, znejú tradičné horehronské ľudové piesne moderne. V skladbe Kážu sa mi ženiť má na tom svoj podiel aj Bárta, známy aj projektmi Illustratosphere či J.A.R., pre Kozákovú bol prvou voľbou.



„Dan mal v lete veľa koncertov na Slovensku. Z jedného odbehol k nám do štúdia a naspievali sme to spolu. Aj vďaka tomu vznikli v strede piesne krásne improvizácie, ktoré sme vytvorili priamo v štúdiu," vysvetľuje speváčka.



„Mám rád obecne ľudovú pieseň, nakoľko nie som znalcom ani bohvieako aktívnym vyhľadávačom," opísal svoj vzťah k ľudovej hudbe Bárta.



„Vždy ma to vie rozosmútiť, zasiahnuť, najmä zbor a capella, to sa zväčša neudržím. Mám rád slovenskú melodiku, je blízka tej našej, aj s ohľadom na texty, ktorým rozumiem. Navyše sú v nej také vzrušujúce rozdiely," hovorí spevák, ktorému sa páčil aranžmán aj samotná skladba. V slovenčine sa spoliehal na slovenských kolegov.



„Dobre sa mi spievalo, ja si vlastne v slovenčine celkom verím. Školenie som špeciálne nemal, ale tak nejako som sa spoliehal na to, že keby som to vážne kazil, oni mi povedia a nenechajú ma v tom."



Videoklip pripravil Peter Dobrík zo záberov z nahrávania v štúdiu a použil aj veľa leteckých záberov z dronu na krásnu slovenskú prírodu. Použil tiež zábery zo Šumiaca. „Keďže je Dan veľmi zaneprázdnený a snažili sme sa o autentickosť, spoločné zábery sme nakrúcali priamo v štúdiu pri nahrávaní skladby," dodala Kozáková.