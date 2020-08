Vychádza Čierny Peter, ďalšia LP z vynilovej série Petra Lipu

Bratislava 25. augusta (TASR) – V Opuse vychádza po 2LP Dobré meno ďalšia platňa z vinylovej série slovenskej džezovej legendy Petra Lipu. Tentoraz je to album Čierny Peter, ktorý pôvodne vyšiel v roku 1998. TASR o tom informovala PR manažérka Renáta Tomášová.



Album obsahuje 14 piesní vrátane megahitov Prosperita a Maturantky. Lipu na tomto albume sprevádza štúdiová superskupina zložená z najlepších slovenských hudobníkov (Andrej Šeban, Juraj Tatár, Martin Gašpar, Marcel Buntaj). „Obsahové a výrazové posolstvo, ako aj zvuk nahrávky patrí k tomu najlepšiemu, čo na slovenskej scéne vzniklo. Po vyše 20 rokoch vychádza tento jedinečný album aj vo vinylovom prevedení," poznamenala Tomášová.



„Spomínam si, že sme sa celá skupina vysťahovali na desať dní do Žiaru nad Hronom. Zvukár Mirko Širan tam mal nové štúdio a aj nový Pro Tools. Ten často padal, ale nahrávanie nám išlo veľmi dobre. Ani neviem ako, ale podarilo sa nám vyprodukovať pre moju kariéru dve dôležité piesne – Prosperita a Maturantky," zaspomínal si Peter Lipa.



„Prosperitu, na ktorú sme nemali žiadne demo, sme skomponovali priamo pri nahrávaní v štúdiu. Lasicov text bol pre mňa lákadlom od prvého prečítania. Rusiňákov hit Maturantky som mal pripravený už doma pred nahrávaním," prezradil k zrodu Čierneho Petra.



„Bol to môj druhý album po Novembri a v tom čase som nemal žiadneho vydavateľa, tak som si ho vydal sám. Na jeho obale sa prvýkrát podieľal výtvarník Marek Ormandík," uzavrel Lipa.