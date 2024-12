Hudbu a dobročinnosť opäť spojí vianočný koncert Úsmev ako dar

Bratislava 21. decembra (TASR) - Hudbu a dobročinnosť spojí aj tento rok na televíznych obrazovkách vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar. Diváci sa môžu tešiť na výkony obľúbených slovenských umelcov a zároveň prispieť na pomoc deťom z rodín ohrozených chudobou. Koncert odvysiela STVR na Jednotke v pondelok 23. decembra o 11.55 h. TASR o tom informovala PR manažérka Regina Ulejová.



Benefičné podujatie, ktoré sa stalo tradičnou súčasťou slovenských Vianoc a vyše štyridsať rokov je najdlhšie fungujúcim benefičným koncertom v strednej Európe, svojimi vystúpeniami podporia Anita Soul, Tublatanka, Gladiator, Cigánski Diabli, Laci Strike, Kristína, Martina Schindlerová a Erika Rein. Okrem umelcov vystúpia aj talentované deti z detských domovov.



Schindlerová sa vracia na pódiá po dlhšej prestávke s novým albumom. Na pódiu benefičného koncertu však vystúpi s vianočným megahitom od Mariah Carey All I Want for Christmas Is You. Speváčku na účinkovanie na koncerte nemuseli organizátori dlho presviedčať. "Deti sú naším najväčším pokladom a mali by sme ich chrániť. Ak im zabezpečíme šťastné detstvo, vyrastú z nich dobrí a zodpovední ľudia. Verím, že zločinnosť a nešťastie pramenia z bolesti a utrpenia. Preto musíme podporovať všetky deti, obzvlášť tie, ktoré to majú ťažké," hovorí Schindlerová.



Tublatanka je súčasťou vianočného benefičného koncertu od jeho začiatku. Spevák Maťo Ďurinda si spomína ešte na ich prvé koncerty v 80. rokoch, atmosféra na Úsmeve bola podľa neho vždy fantastická. "Hrali sme vo veľkých sálach, vianočné aj nevianočné pesničky. Naša kapela chcela priniesť deťom radosť a dobrú náladu. A tak to cítime dodnes. Chceme s deťmi zdieľať našu hudbu a jednoducho ich potešiť na Vianoce," dodáva frontman Tublatanky, ktorá tento rok zahrá vianočnú pieseň Duch Vianoc má inú tvár.



Počas celého televízneho vysielania bude prebiehať zbierka na pomoc deťom v núdzi. Počas sledovania koncertu môžu diváci Jednotky prispieť na finančnú zbierku prostredníctvom esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877. Cena jednej DMS je päť eur v sieti všetkých operátorov. Výťažok zo zbierky poputuje na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti v detských domovoch, náhradných a ohrozených rodinách.



Na koncerte tiež oceňujú prácu ľudí, nezištne pomáhajúcich tým, ktorí to potrebujú. Počas podujatia aj tento rok vyhlásia Cenu Milana Rúfusa. Tento rok ju získali Ján Riapoš za osvetový prínos v problematike náhradnej starostlivosti a Jolana Šuleková, riaditeľka Centra pre obnovu rodiny DORKA za systémovú zmenu v prospech rodín a ich detí v núdzi.