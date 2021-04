Hudobník Nikitin: Wayne Shorter je pre mňa hudobný mág

Bratislava 11. apríla (TASR) - Vydanie albumu s jesennou náladou ohlásila tento týždeň jazzová dvojica Nikitin-Šrámek. Saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista Ľuboš Šrámek prinášajú štúdiovú novinku November. Autorský projekt s hosťujúcimi hudobníkmi vznikal v Bratislave, Prahe, vo Viedni a v New Yorku, kde hudobníci trávili predchádzajúce dva roky.



"Dve sessions sme mali v newyorskom štúdiu The samurai hotel recording studio. Johnathan Blake a Drew Gress s nami nahrali Shorterovu skladbu Footprints. Druhá newyorská session sa konala v mesiaci november, podľa tohto sme aj nazvali album, lebo práve v tento mesiac prišlo v osobných aj hudobných životoch k viacerým rozuzleniam," priblížil atmosféru nahrávania Nikitin. Dvojica bilancovala prelomové obdobie 2019 - 2020, ktoré prinieslo dobré správy aj straty, spolu s hosťujúcimi hudobníkmi mladšej i strednej generácie z piatich krajín sveta. "Bilancovali sme v našom milovanom New Yorku. Nahrali sme skladby November (Nikolaj) a Ana Maria (Wayne Shorter). Hrali s nami dvadsiatnici Kweku Sumbry, ktorý je bicistom už na dvoch novinkách vo vydavateľstve Blue Note, a Dean Torrey na kontrabase," dodal Nikitin k albumu, na ktorom hosťuje aj bicista Johnathan Blake, rytmickú sekciu dopĺňa Drew Gress, európske rytmiky zastupuje kontrabasista Nenad Vasilić, na bicích sa striedajú Dušan Novakov a Klemens Marktl. Zostavu dopĺňa trubkár Kornél Fekete-Kovács.



November vyšiel vo vydavateľstve Real Music House na CD a má sa dočkať aj LP nosičov. Album tvorí osem skladieb, prináša viacero kompozícii amerického saxofonistu Waynea Shortera, ktorému autori albumom vzdali poctu. "Doteraz sme na CD nedávali veľa prevzatých skladieb. Citovali sme Bacha, Janáčka, zriedkavo štandard. Ja som si uvedomil, že Wayne Shorter je pre mňa akýmsi mágom v hudbe a jeho kompozície majú rozmer, ktorý vo mne evokoval okrem afroamerického aj čosi európske, niečo, prečo mám rád Beethovena, Schuberta, Janáčka, Šostakoviča. Práca s rytmom a časom," hovorí Nikitin s tým, že Shorterove kompozície neboli zámerom, či plánom: "V každom štúdiu sme si 'zajamovali'. Začalo to skladbou Footprints, potom Black Nile a tak som sa rozhodol vybrať ešte Ana Maria. To som vôbec netušil, že sa mi narodí dcéra, ktorej dá moja manželka veľmi podobné meno Anni Maria."



Na obaloch nového albumu sú aj básne, haiku od Roberta Pospiša. Ku každej skladbe jedna báseň, pričom každá skladba zároveň nesie venovanie.