R. Huliak: SNS navrhne za kandidáta do Súdnej rady Š. Harabina

Bratislava 22. apríla (TASR) - Koaličný poslanec Rudolf Huliak (SNS) avizuje, že SNS navrhne za kandidáta do Súdnej rady SR exministra spravodlivosti Štefana Harabina. Opozičné KDH, Progresívne Slovensko (PS) a SaS v súvislosti s touto nomináciou poukazujú na pôsobenie Harabina v súdnictve v minulosti.



Podpredseda KDH Viliam Karas to považuje za zlý vtip. "Škody, ktoré Harabin v celej justícii spravil, rátame dodnes. Návrat do týchto čias je neprípustný," skonštatoval.



Návrh Harabina na post člena Súdnej rady je podľa SaS dôkazom kšeftovania koalície a ďalší krok k deštrukcii právneho štátu. Jeho nominácia by bola podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga v právnom štáte neakceptovateľná. "Majme v živej pamäti, čoho všetkého bol Štefan Harabin schopný ako minister spravodlivosti, predseda Súdnej rady SR či predseda Najvyššieho súdu (NS) SR, keď povýšil vždy svoje záujmy nad zákon. Ukážkovým príkladom je nevpustenie kontroly na NS SR, za čo bol aj disciplinárne potrestaný," doplnila poslankyňa Mária Kolíková (SaS).



Úvahy o nominácii Harabina do Súdnej rady dokazujú, že vládna koalícia úplne stratila mieru, povedala poslankyňa Zuzana Števulová (PS). "Harabinizácia justície je dnes už synonymom pre najtemnejšie obdobie, ktoré sme v moderných dejinách Slovenska v justícii zažili. Tieto časy sa už nikdy nesmú vrátiť," podotkla. Števulová zároveň dodala, že koalícia by mala prestať hazardovať s dôverou ľudí v súdnictvo a spravodlivosť.



Súdna rada SR je ústavný orgán tvorený 18 členmi vrátane predsedu a podpredsedu. Jedného člena volia sudcovia NS SR a Najvyššieho správneho súdu SR. Osem členov z radov sudcov volia sudcovia ostatných súdov. Po troch členov dodávajú Národná rada SR, prezident a vláda.