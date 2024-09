Huliak: Ospravedlňujem sa ženám,ktorých sa môj expresívny výraz dotkol

Bratislava 29. septembra (TASR) - Za výraz voči poslaneckej kolegyni Lucii Plavákovej z opozičného hnutia PS sa poslanec Rudolf Huliak (SNS) ospravedlňuje všetkým ženám, ktorých sa jeho výrok dotkol. Huliak to uviedol v nedeľňajšej televíznej diskusii STVR O 5 minút 12.



Slovo, ktoré vyslovil, považuje za expresívnejší výraz, ktorého použitie dal aj do súvislosti s psychickým rozpoložením po správe o smrti svojho kamaráta. Zdôraznil zároveň, že jeho výrok bol namierený voči Plavákovej názorom na právo nenarodeného dieťaťa a interrupciu. "Ja stále a za každú cenu budem chrániť život aj v jeho počatí," vyhlásil Huliak. Nevidí dôvod, prečo by sa mal vzdať mandátu či funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



Poslanec za KDH Jozef Hajko Huliaka upozornil, že výraz, ktorý vyšiel z jeho úst, nebol v poriadku. "Jednoducho to nie je slušné, povedali to nielen politici a verejnosť, ale napríklad aj predstavitelia cirkvi," zdôraznil Hajko.



Obaja sa zhodli, že predchádzať takýmto situáciám, ktoré vznikli po vykázaní Plavákovej z rokovacej sály z dôvodu nálepiek na jej notebooku ako nepovolených vizuálnych pomôcok, by mohlo precizovanie rokovacieho poriadku parlamentu. Hajko však upozornil, že ani to nemusí stačiť. "Ten, kto bude chcieť pravidlá obísť, si ten spôsob nájde," upozornil kresťanský demokrat.