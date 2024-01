Huliak: Poľovníci vedia dobre suplovať prácu zásahového tímu medveďa

Bratislava 23. januára (TASR) - Poľovníci vedia efektívne suplovať prácu zásahového tímu pre medveďa hnedého. Pracovníci zo zásahového tímu by mali veliť zásahu a rozhodovať o tom, ako sa s problémovým medveďom naloží. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Rudolf Huliak (SNS).



"V dotknutých oblastiach nám vedia (poľovníci, pozn. TASR) veľmi efektívne suplovať prácu zásahového tímu, ktorá sa ukázala v priebehu štyroch rokov ako neefektívna z titulu malého množstva zdrojov," zdôraznil. Zásahový tím potrebuje podľa Vladimíry Fabriciusovej z Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR profesionalizáciu.







Na pôde ministerstva sa v utorok uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny ku krízovému manažmentu medveďa hnedého. Prítomní boli okrem iných aj predstavitelia rezortu pôdohospodárstva, enviropolície, rezortu vnútra, Slovenskej poľovníckej komory či Združenia miest a obcí Slovenska.



V najbližších týždňoch má byť vypracovaná metodika upravujúca súčinnosť a postup jednotlivých zložiek pri zásahoch voči medveďom v intravilánoch obcí. Cieľom je aj snaha eliminovať krízové situácie a nastaviť efektívny monitoring. "Táto situácia pramení z toho, že sa táto problematika dlhodobo neriešila," povedal štátny tajomník envirorezortu Filip Kuffa. Huliak volá po opätovnom sčítaní medveďa hnedého.



Štátny tajomník potvrdil odchod bývalého šéfa zásahového tímu pre medveďa hnedého Mariána Hletka z ministerstva. "Pokiaľ viem, tak sa s ním dohodli, on dohodu prijal, že odchádza preč," podotkol.







Poslankyňa NR SR Tamara Stohlová (PS) reagovala, že cieľom ľudí okolo SNS nie je odborne riadiť ministerstvo a ochranu prírody, ide len o presadzovanie sebeckých záujmov. Dôkazom je aj odvolanie odborníka na medvede Hletka. V tomto prípade bol podľa nej hlavným dôvodom jeho osobný konflikt s Huliakom. Zároveň poukázala, že naposledy šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) avizoval elimináciu medveďov zapojením polície a rýchlym vydávaním výnimiek okresnými úradmi. "V utorok hovorili o akejsi novej, bližšie obsahovo nešpecifikovanej metodike zásahov proti medveďom. Taraba si starostlivo budoval imidž schopného manažéra. Podľa jeho výkonu sa však zdá, že je schopný najmä v zahmlievaní a demagógii," podotkla Stohlová.



MŽP podľa mimoparlamentnej strany Demokrati nerozumie problematike medveďa hnedého, čo má potvrdzovať aj utorková "bezobsažná tlačová konferencia, ktorá je len neefektívnou snahou zakryť vlastnú bezradnosť". Demokrati poukázali, že Tarabu nemožno brať vážne. Najskôr sľúbil predloženie novej koncepcie prístupu k problematike medveďa do konca januára a v utorok novú koncepciu odložili na neurčito, skonštatovali.