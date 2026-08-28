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Huliak: Pre prekazený útok na firmu by mala zasadať bezpečnostná rada
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava/Hliník nad Hronom 28. augusta (TASR) - Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) si myslí, že pre zmarený pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod by mala zasadať Bezpečnostná rada SR. Povedal to novinárom pred piatkovým rokovaním vlády v Hliníku nad Hronom.
„Určite, pretože máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená továreň na výrobu dronov, určite by mala,“ odpovedal minister na otázku, či by mala zasadať bezpečnostná rada štátu.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) si, naopak, nemyslí, že by mala bezpečnostná rada zasadnúť. „Všetko sa zvládlo. Myslím si, že keby bolo potrebné z pohľadu nejakého bezpečnostného rizika, aby zasadla, tak by určite zasadla,“ dodal.
Na riešenie situácie vyzval vládu ešte vo štvrtok (27. 8.) prezident SR Peter Pellegrini. Požiadal vládny kabinet, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady, zaoberal prekazeným útokom na výrobný závod. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov, nepodceňovala situáciu a schválila opatrenia.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov. Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„Určite, pretože máme konflikt za hranicami Slovenska a ak je ohrozená továreň na výrobu dronov, určite by mala,“ odpovedal minister na otázku, či by mala zasadať bezpečnostná rada štátu.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) si, naopak, nemyslí, že by mala bezpečnostná rada zasadnúť. „Všetko sa zvládlo. Myslím si, že keby bolo potrebné z pohľadu nejakého bezpečnostného rizika, aby zasadla, tak by určite zasadla,“ dodal.
Na riešenie situácie vyzval vládu ešte vo štvrtok (27. 8.) prezident SR Peter Pellegrini. Požiadal vládny kabinet, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí bezpečnostnej rady, zaoberal prekazeným útokom na výrobný závod. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov, nepodceňovala situáciu a schválila opatrenia.
Plánovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku prekazili príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru. Cieľom mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. Ako TASR informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek, v prípade obvinili troch cudzincov. Dvaja cudzinci, obvinení z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia v štádiu prípravy, budú stíhaní väzobne.
Podľa polície mohol útok spôsobiť rozsiahly požiar, ohroziť životy a zdravie ľudí a spôsobiť škodu veľkého rozsahu. V čase plánovaného útoku sa mohlo v objekte nachádzať približne 70 zamestnancov. Hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.