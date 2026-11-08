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Huliak: Aktuálne je vodcom opozície Matovič, PS by malo vymeniť lídra
Huliak v súvislosti so stratou koaličnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR uviedol, že nerozumie odchodu poslanca NR SR Romana Malatinca k poslancovi Tomášovi Tarabovi (obaja nezaradení).
Autor TASR
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Bratislava 8. novembra (TASR) - Momentálne je vodcom slovenskej opozície líder Hnutia Slovensko Igor Matovič, opozičné Progresívne Slovensko (PS) by si malo vymeniť lídra a až potom deklarovať slovenskému národu, že je budúcnosťou pre Slovensko. Uviedol to v relácii televízie TA3 V politike minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) v diskusii s predsedníčkou poslaneckého klubu PS Zuzanou Mesterovou.
Opozícia sa podľa Huliaka nevie dohodnúť ani len na spoločnej tlačovej konferencii. „Nieto ešte na tom, keď vojde do vlády a začne riešiť skutočné problémy Slovenska. Ja sa naozaj obávam a držím túto vládu všemožne pri moci len preto, lebo momentálne na Slovensku nie je alternatíva, ktorá by túto vládu zastúpila,“ podčiarkol minister.
„Vy ste teraz minister a súčasť vládnej koalície. Vy sa máte starať o to, aby ste doručovali výsledky ľuďom, nie hodnotiť vládu, ktorá ešte nevznikla,“ reagovala na Huliaka Mesterová.
Matovič sa podľa Mesterovej jasne vyjadril, kde nebude 17. novembra. „My jeho rozhodnutie rešpektujeme. Ukázal, ako mu záleží na jednote opozície. Ja sa odmietam rok pred voľbami zmieriť s tým, že už táto otázka je vyriešená. Máme ešte rok čas, aby sme pripravili Slovensko a opozíciu na to, aby tu mohla vládnuť stabilná vláda,“ priblížila.
Oznámila, že PS smeruje k dohode o tom, aby ľudia z mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati boli na kandidátke PS do budúcoročných parlamentných volieb. „Smerujeme k dohode. V najbližších dňoch bude povedané ako. V najbližšom čase povieme podmienky toho, ako tá dohoda bude vyzerať, aká bude. Zatiaľ sa rokuje. Smerujeme k dobrému výsledku,“ avizovala.
Huliak v súvislosti so stratou koaličnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR uviedol, že nerozumie odchodu poslanca NR SR Romana Malatinca k poslancovi Tomášovi Tarabovi (obaja nezaradení). Malatincove oznámenie o odchode bolo pre neho „bleskom z jasného neba“. „Podotýkam, že dodnes neviem, o čo tu išlo. Dodnes nerozumiem kroku pána Malatinca,“ spresnil Huliak. Malatincovmu odchodu nepredchádzali podľa ministra cestovného ruchu nijaké sťažnosti či indície nespokojnosti alebo rozhovory o tom, čo by sa malo zlepšiť.
Koaličnú väčšinu v NR SR musí podľa Huliaka riešiť premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa svojich slov však netuší, čo teraz so situáciou premiér urobí. „Ja nemám problém kedykoľvek sa vrátiť do Národnej rady. Budem naďalej pevnou súčasťou koalície. Ale určite poviem jednu vec. Náš prípad a prípad pána Malatinca s Tarabom je diametrálne odlišný v každom slova zmysle,“ dodal Huliak.
Opozícia sa podľa Huliaka nevie dohodnúť ani len na spoločnej tlačovej konferencii. „Nieto ešte na tom, keď vojde do vlády a začne riešiť skutočné problémy Slovenska. Ja sa naozaj obávam a držím túto vládu všemožne pri moci len preto, lebo momentálne na Slovensku nie je alternatíva, ktorá by túto vládu zastúpila,“ podčiarkol minister.
„Vy ste teraz minister a súčasť vládnej koalície. Vy sa máte starať o to, aby ste doručovali výsledky ľuďom, nie hodnotiť vládu, ktorá ešte nevznikla,“ reagovala na Huliaka Mesterová.
Matovič sa podľa Mesterovej jasne vyjadril, kde nebude 17. novembra. „My jeho rozhodnutie rešpektujeme. Ukázal, ako mu záleží na jednote opozície. Ja sa odmietam rok pred voľbami zmieriť s tým, že už táto otázka je vyriešená. Máme ešte rok čas, aby sme pripravili Slovensko a opozíciu na to, aby tu mohla vládnuť stabilná vláda,“ priblížila.
Oznámila, že PS smeruje k dohode o tom, aby ľudia z mimoparlamentnej opozičnej strany Demokrati boli na kandidátke PS do budúcoročných parlamentných volieb. „Smerujeme k dohode. V najbližších dňoch bude povedané ako. V najbližšom čase povieme podmienky toho, ako tá dohoda bude vyzerať, aká bude. Zatiaľ sa rokuje. Smerujeme k dobrému výsledku,“ avizovala.
Huliak v súvislosti so stratou koaličnej väčšiny v Národnej rade (NR) SR uviedol, že nerozumie odchodu poslanca NR SR Romana Malatinca k poslancovi Tomášovi Tarabovi (obaja nezaradení). Malatincove oznámenie o odchode bolo pre neho „bleskom z jasného neba“. „Podotýkam, že dodnes neviem, o čo tu išlo. Dodnes nerozumiem kroku pána Malatinca,“ spresnil Huliak. Malatincovmu odchodu nepredchádzali podľa ministra cestovného ruchu nijaké sťažnosti či indície nespokojnosti alebo rozhovory o tom, čo by sa malo zlepšiť.
Koaličnú väčšinu v NR SR musí podľa Huliaka riešiť premiér Robert Fico (Smer-SD). Podľa svojich slov však netuší, čo teraz so situáciou premiér urobí. „Ja nemám problém kedykoľvek sa vrátiť do Národnej rady. Budem naďalej pevnou súčasťou koalície. Ale určite poviem jednu vec. Náš prípad a prípad pána Malatinca s Tarabom je diametrálne odlišný v každom slova zmysle,“ dodal Huliak.