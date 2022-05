Humenné vyexpedovalo tretí kamión humanitárnej pomoci na Ukrajinu

Humenné 24. mája (TASR) – Tretí kamión humanitárnej pomoci pre Ukrajinu vyexpedovalo v uplynulých dňoch mesto Humenné. Časť zásielky tvorili zásoby mestského humanitárneho skladu, časťou prispela jedna z miestnych súkromných spoločností. Informoval o tom na internetovej stránke mesta Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.



"Zoznam žiadanej materiálnej pomoci tvorili najmä trvanlivé potraviny, hygienické potreby, prikrývky, vankúše, posteľná bielizeň, matrace, deky, odevy," priblížil. Logistiku zvládlo mesto vďaka spolupráci s neziskovou organizáciou Go Save Ukrajine, humanitárna pomoc smerovala do mesta Mukačevo.



Prvý kamión materiálnej pomoci vyexpedovali z Humenného 18. marca, ďalší 9. apríla, tretí kamión naložili 20. mája. "Spolupráca mesta Humenné a Go Save Ukrajine pokračuje naďalej," uzavrel Škuba.