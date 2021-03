Hus nepodporí návrh na vytvorenie bratislavského národného cintorína

Bratislava 16. marca (TASR) - Koaličný poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Hus (OĽANO) nepodporí návrh na vytvorenie bratislavského národného cintorína. Vyhlásil to v pléne počas diskusie k návrhu novely zákona o Bratislave. Má viacero pripomienok, návrh by mali podľa neho predkladatelia stiahnuť. S návrhom nesúhlasia ani viacerí opoziční poslanci. Jeho kolega Peter Dobeš pripomenul potrebu širokej diskusie s kultúrnou obcou, rezortom kultúry i verejnosťou. Preto navrhol, aby sa o novele hlasovalo až budúci týždeň, prípadne navrhuje jej stiahnutie.



"Aj keď je tento návrh z nášho poslaneckého klubu, myslím si, že nebol dostatočne prerokovaný najmä s mestom Martin," poznamenal Hus s tým, že jeho kolegovia si zrejme neuvedomili, čo vyvolajú týmto návrhom.



Nezaradená poslankyňa a exministerka kultúry Ľubica Laššáková si myslí, že národný cintorín môže byť iba jeden. Martinský cintorín je podľa nej súčasťou národného centra Slovákov. Pripomenula, že nikto o tom nerokoval ani s predstaviteľmi martinskej samosprávy. "Novela sa pripravila bez akejkoľvek širšej spoločenskej diskusie, výsledkom je protestná iniciatíva občanov," doplnila. Žiadna zosnulá významná osobnosť si podľa nej nezaslúži nedôstojné politické hádky o národnom cintoríne.



Popri Ondrejskom cintoríne sú významné osobnosti pochované aj na cintoríne na Kozej ulici v Bratislave, pripomenul poslanec Ján Szőllős (OĽANO). Ide o cintorín, kde sú pochovaní evanjelickí dejatelia. Preto pripustil, že by mohol byť ešte tretí národný cintorín. Druhou alternatívou je podľa neho nechať len jeden národný cintorín. Dušan Jarjabek (Smer-SD) pripomenul, že návrh môže niektorých ľudí aj uraziť. Upozornil, že mnohé významné osobnosti sú aj na iných cintorínoch na Slovensku. "Na každom cintoríne na Slovensku sú ľudia, ktorí mu často venovali život. Nemôžeme takto vydeliť Bratislavu s Ondrejským cintorínom ako čosi extra," dodal.



Poslanec Peter Osuský (SaS), naopak, návrh považuje za rozumný a dobrý. Jeden z predkladateľov novely Miloš Svrček (Sme rodina) zdôraznil, že ich návrh nijako nejde proti poslaniu Národného cintorína v Martine. Ten má podľa jeho slov svoje špecifické postavenie a poslanie, ktoré mu nik nechce brať.



Koaliční poslanci navrhujú, aby popri Národnom cintoríne v Martine na Slovensku mohol vzniknúť aj Národný cintorín v Bratislave, a to povýšením bratislavského Ondrejského cintorína. Vyplýva to z novely zákona o Bratislave a novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva kultúry. Národný cintorín v hlavnom meste má byť logickým pokračovaním Národného cintorína v Martine z 19. storočia, ktorý je už zaplnený.



Proti návrhu už vystúpili aj poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine. Iniciovali petíciu, ktorá vyjadruje nesúhlas s tým, aby bol za Národný cintorín Slovákov vyhlásený iný ako ten v Martine. Mestský poslanec Michal Uherčík koncom minulého týždňa informoval, že petícia už má zhruba 1000 podpisov, pričom ich denne pribúda okolo 500. Myslí si, že je logické, aby mal jeden národ aj jeden Národný cintorín.