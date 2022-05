Husár: Inovácia telesnej a športovej výchovy pokračuje druhým ročníkom

Bratislava 9. mája (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR má v týchto dňoch zverejniť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na inovatívne vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Do praxe ma byť zavedené v tomto školskom roku pod názvom Moduly. Štátny tajomník rezortu školstva pre šport Ivan Husár uviedol, že pilotná fáza projektu sa začala v lete 2021 zverejnením výzvy, na základe ktorej odborná komisia vybrala deväť projektov. Informuje o tom MŠVVaŠ SR na svojom webe.



Okrem základného cieľa projektu, ktorým je obohatiť hodiny telesnej a športovej výchovy o zaujímavý a inšpiratívny obsah, je jeho ambíciou prepojiť sféru športových zväzov, klubov a iných športových organizácií so školským prostredím a ukázať žiakom možnosti trávenia voľného času. Po pilotnom ročníku Modulov ministerstvo školstva v budúcom školskom roku očakáva vyšší záujem škôl aj poskytovateľov so širšou ponuku aktivít pre žiakov. Preto pripravilo v poradí druhú výzvu s alokáciou 700.000 eur. Úspešným žiadateľom môže byť poskytnutá dotácia 50.000 eur, v závislosti od počtu odučených modulov.



"Množstvo ďakovných a podporných správ od učiteľov a riaditeľov nám potvrdzuje, že projekt ide správnym smerom. Preto do projektu investujeme nielen finančné prostriedky, ale pracujeme na jeho sústavnom vylepšovaní. Našou víziou je jedného dňa ponúknuť školám eShop Modulov, z ktorého si budú 'nakupovať' moduly podľa svojho záujmu a možností," zdôraznil Husár.