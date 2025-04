Huslista David Garrett pripravil bratislavskému publiku nádherný večer

Bratislava 23. apríla (TASR) – Bratislavská Peugeot aréna Národného tenisového centra privítala v utorok večer (22. apríla) americko – nemeckého husľového virtuóza Davida Garretta na jeho Millenium Symphony World Tour 2025. Tento 44-ročný umelec je známy svojou virtuozitou, či už pri klasickej alebo modernej hudbe. V plnej miere to platilo aj v prípade bratislavského koncertu. Do dvojhodinového playlistu vtesnal celkom 21 skladieb, ktoré sú poväčšine známe hlavne v podaní pôvodných interpretov alebo svetových klasikov.



Boli medzi nimi piesne ako Naughty Girl z debutového sólového albumu Beyoncé z júna 2003, Moves Like Jagger kapely Maroon 5 z roku 2010, známy hit Seňorita Shawna Mendesa, Take Me to Church speváka Hoziera z roku 2013, Wake Me Up švédskeho speváka menom Avici či Shape of You od Ed Sheerana z roku 2017. Zahral aj skladby z repertoáru Weeknda, Rihanny, Destiny's Child či Davida Guettu.



Tento nemecký kúzelník so stradivárkami si získal zaplnenú arénu už od prvej skladby, komunikoval s publikom a viaceré skladby aj krátko predstavil. Pomohli mu aj sprievodní muzikanti v zložení rockovej kapely, teda gitara, basgitara, klávesy a bicie. Výborným doplnkom pódia bola i projekcia, ktorá po celý čas ponúkala zábery z jeho muzikantskej cesty a stretnutí s osobnosťami svetového diania. Aby toho nebolo málo, tak David hral aj na malom pódiu uprostred hľadiska, kde ho potom vystriedal bubeník. Huslista vyliezol aj na koncertné krídlo a vyšiel tiež medzi divákov na prízemí a na tribúne, pričom stále hral. Nebol to žiaden pán umelec vo fraku s motýlikom, keďže mal na sebe mikinu a džínsy. Prídavok Viva la Vida, hit skupiny Coldplay, si už s potleskom a postojačky vychutnala celá aréna.



Holandsko miluje svojho Andrého Rieua, Česko reprezentuje vo svete Pavel Šporcl, Slovensko má Filipa Jančíka a Nemecko sa chváli Davidom Garrettom. Tento známy huslista, vlastným menom David Christian Bongartz, je rodákom z nemeckého mesta Aachen (nar. 4. septembra 1980), jeho rodičmi boli americká primabalerína Dove Garrettová a nemecký právnik George Bongratz. Rodičia sa dohodli, že pre jeho umeleckú dráhu bude vhodnejšie použiť meno po matke.



David bol zázračné dieťaťa. Mal štyri roky, keď chytil do ruky po prvýkrát husle, a rok nato už vyhral prvú súťaž. Mal sedem, keď začal študovať na Konzervatóriu v Lübecku.



Prvé husle značky Stradivarius dostal vo veku 11 rokov, bolo to s láskavým dovolením nemeckého prezidenta Richarda von Weizsäckera. Vo veku 13 rokov podpísal ako najmladší sólista zmluvu s vydavateľstvom Deutsche Grammophon. V roku 1995 vydal albumy Beethoven Frühlings Sonate a Mozart: Violin Concertos. Po odchode z domu študoval v Londýne, v roku 1999 sa presťahoval do New Yorku, kde študoval na známej Juilliard School a promoval v roku 2004.



David vydal doposiaľ 17 albumov, predal viac ako päť miliónov albumov, dosiahol 5,6 miliárd streamov po celom svete a odohral 1600 koncertov pred viac ako štyrmi miliónmi fanúšikov.