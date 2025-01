Husľový virtuóz a dirigent Bohdan Warchal sa narodil pred 95 rokmi

Bohdan Warchal, archívne foto. Foto: TASR - Magda Borodáčová

Orlová/Bratislava 27. januára (TASR) - Jeho umenie a uznanie sa šírilo do celého sveta. Bohdan Warchal bol jednou z najvýznamnejších osobností slovenského hudobného života. S jeho menom sa spája najmä štyridsaťročné pôsobenie na poste umeleckého vedúceho a dirigenta Slovenského komorného orchestra (SKO), ktorého bol zakladateľom.Od narodenia Bohdana Warchala, husľového virtuóza, dirigenta a pedagóga, uplynie v pondelok 27. januára 95 rokov.Bohdan Warchal sa narodil 27. januára 1930 v mestečku Orlová ležiacom v Moravskosliezskom kraji. Pochádzal z chudobných pomerov z baníckeho kraja v Sliezsku pri poľskom pohraničí. Keď mal šesť rokov prišiel o otca. V štrnástich rokoch bol "totálne nasadený" nacistickým režimom. Na nútené práce do Nemecka odvlečený nebol, ale do konca druhej svetovej vojny pracoval manuálne v koksovni, takže musel prerušiť akékoľvek štúdium hudby. Celkovo začal hrať pomerne neskoro, až v deviatich rokoch, pričom serióznejšie začínal v podstate až ako pätnásťročný.Hudobné vzdelanie nadobudol v roku 1952 v Brne. Na tamojšom konzervatóriu študoval hru na husliach a v štúdiu hudby pokračoval v rokoch 1952 - 1957 na brnianskej Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU). Takmer celý svoj umelecký život prežil na Slovensku.V Bratislave začínal ako člen Slovenskej filharmónie, kde sa v roku 1957 vypracoval na post koncertného majstra. Od začiatku svojej profesionálnej dráhy sa prejavoval ako mimoriadne silná, kreatívna a spontánna umelecká osobnosť.Zlomovou udalosťou a prelomovým rokom v živote Bohdana Warchala sa stal rok 1960, kedy z vynikajúcich hráčov sláčikovej sekcie orchestra Slovenskej filharmónie založil Slovenský komorný orchester, familiárne prezývaný "Warchalovci". Umeleckým vedúcim tohto špičkového hudobného telesa bol s malou prestávkou 40 rokov. Štafetu umeleckého vedúceho odovzdal v januári 2001 Ewaldovi Danelovi, ktorý vedie orchester aj v súčasnosti.Verejnosti sa Slovenský komorný orchester prvýkrát predstavil 22. februára 1961 a hneď zaznamenal obrovský úspech. Koncert sa konal v Dome osvety, Bratislava - Nivy s programom zostaveným z diel Arcangela Corelliho, Georga Friedricha Händla, Henryho Purcella a Benjaina Brittena.Popri hudbe baroka sa "Warchalovci" venovali aj dielam z obdobia klasicizmu a romantizmu, dielam 20. storočia a skladbám slovenských skladateľov Eugena Suchoňa, Alexandra Moyzesa, Ilju Zeljenku, ktoré vznikli na Warchalov podnet alebo ich tvorcovia darovali komornému orchestru.Komorný orchester zažil pod umeleckým vedením Bohdana Warchala zlatú éru. Koncertoval nielen v slovenských mestách, ale uznanie dosiahol tiež v mnohých svetových metropolách a na najvýznamnejších koncertných pódiách i hudobných festivaloch v Európe, v Severnej a Južnej Amerike, v Ázii aj v Austrálii.Popri činnosti aktívne hrajúceho umeleckého vedúceho a dirigenta odovzdával Bohdan Warchal svoje bohaté skúsenosti najmladším generáciám adeptov interpretačného umenia. Učil na Konzervatóriu v Bratislave (1958 - 1964), JAMU v Brne (1973 - 1974) a v rokoch 1980 až 2000 ako profesor na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave.Za svoje umelecké majstrovstvo získal národný umelec Bohdan Warchal viacero uznaní a ocenení. Medzi nimi bol napríklad Zlatý erb vydavateľstva OPUS (1975, 1987), ďalej Krištáľové krídlo za celoživotné dielo (1998), Pamätná medaila VŠMU (2000), Talichova medaila Slovenskej filharmónie za prínos do slovenského hudobného umenia (2000) a v roku 2000 sa stal nositeľom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí v oblasti umenia.Vynikajúci huslista a hudobný pedagóg Bohdan Warchal zomrel 30. decembra 2000 v Bratislave vo veku nedožitých 71 rokov.