HUSTÉ SNEŽENIE: Pre dlhšie vozidlá uzavreli Donovaly i Príslop
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Horský priechod Donovaly je uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a priechod Príslop pre vozidlá dlhšie než 12 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Na silné sneženie upozorňuje na hornom Považí, v oblasti Martina a na Liptove, kde miestami obmedzuje viditeľnosť vodičov do 100 metrov, a tiež v lokalitách Horný Hričov, Dechtáre, Turany, Vrútky, Pastierske a Považský Chlmec. Snehové jazyky sa zase podľa SSC tvoria na ceste I/66 v sedle Besník.
Zľadovatený sneh je na cestách II. triedy v oblasti Partizánske a na horskom priechode Skýcov. Cestári tiež upozorňujú na padajúce skaly na priechode Donovaly od 28. po 29. kilometer a tiež na horskom priechode Šturec v úseku od 6. po 13. kilometer.
Horské priechody sú podľa SSC prevažne zjazdné, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu. Na priechodoch Veľké Pole, Cukmantel, Javorník, Podspády a Huty je na vozovke čerstvý až utlačený sneh hrúbky štyroch až piatich centimetrov. Na priechode Skýcov je na vozovke miestami zľadovatený sneh.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý snehom. V horských oblastiach a na severe Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého až utlačeného snehu. Na cestách horného Považia a na Liptove je na vozovke čerstvý sneh. Na ceste II/578 Medzi Skalkou a Kremnicou je vrstva utlačeného snehu hrúbky piatich až desiatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh je na ceste II/593 Krnča - Partizánske.
Vrstva čerstvého až kašovitého snehu sa nachádza na D1 v oblasti Martin, Turany a na Liptove v oblasti Liptovského Mikuláša, Liptovského Hrádku a Hybe. Kašovitý až utlačený sneh do troch centimetrov je na vozovke D3 v oblasti Kysúc a tiež na R3 v oblasti Horná Štubňa, na Orave a na R4 pri Svidníku, kde je hrúbka kašovitého snehu do jedného centimetra.
