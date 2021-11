V Dolnom Kubíne zazneli na počesť Hviezdoslava jeho básne

Dolný Kubín 8. novembra (TASR) – Verše slovenského básnika Pavla Országha Hviezdoslava zazneli v pondelok popoludní na hlavnom námestí v Dolnom Kubíne, pomenovanom na jeho počesť. Koná sa tam spomienkové podujatie, ktoré Dolnokubínčania pripravili pri príležitosti 100. výročia Hviezdoslavovho úmrtia.



"Presne pred 100 rokmi sa naši predkovia naposledy rozlúčili so svojim rodákom, veľkým básnikom, politikom a národným buditeľom Hviezdoslavom. Je to už druhé významné jubileum, ktoré si v meste tento rok pripomíname, v januári to bolo 200. výročie narodenia autora textu slovenskej hymny Janka Matušku. Podujatia, ktoré sme ako mesto k týmto výročiam pripravovali, mali byť oveľa rozsiahlejšie, no, žiaľ, z epidemiologických dôvodov to nebolo možné," priblížil pre TASR primátor mesta Ján Prílepok.



Vysvetlil, že vzhľadom na aktuálne opatrenia nemohli pripraviť program pre veľké množstvo ľudí, preto si ho diváci môžu pozrieť aj v pohodlí domovov online. "Je to unikát, že v mestečku, ktoré ani dnes nie je veľké a v 19. storočí bolo ešte menšie, sa na tak malej ploche dokázalo nakumulovať také veľké množstvo významných osobností. Tie sa podieľali napríklad na vzniku Československej republiky, ale aj celkovo na kultúrno-spoločenskom živote tej doby," doplnil primátor.



Na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne sa v pondelok v rámci programu predstavila spevácka folklórna skupina Orava, k tamojšej soche Hviezdoslava položili kyticu. V evanjelickom kostole sa koná spomienková slávnosť. Po skončení programu sa hostia presunú na historický cintorín k hrobu Hviezdoslava, kde položia vence.



Podujatie pripravilo mesto v spolupráci s kultúrnymi a cirkevnými organizáciami.