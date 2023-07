Hydroponická záhrada z Auparku putuje k študentom

Bratislava 26. júla (OTS) - Dizajnová novinka okoloidúcich zaujala rovnako ako vôňa a chuť dopestovaných byliniek a šalátov. Teraz táto jedinečná technológia poslúži študentom a pedagógom Univerzity Komenského v Bratislave.Hydroponické pestovanie je budúcnosťou, ktorá sa deje už dnes. Niektoré firmy v zahraničí už roky pestujú zeleninu len vo vodných roztokoch, zatiaľ čo na Slovensku je to stále novinka. Aj preto chcelo nákupné centrum Aupark priniesť nové poznatky bližšie k ľuďom a v spolupráci s českou spoločnosťou Grow Light predstavilo hydroponickú záhradu BRAT.deklarujeHydroponické pestovanie má oproti klasickému hneď niekoľko výhod. Rastliny sa pestujú vo vode, ktorú je potrebné len v malej miere dopĺňať, takže jej celková spotreba je až o 95 % nižšia oproti klasickému poľnohospodárstvu. Celý proces prebieha v uzavretých priestoroch,vďaka čomu sú rastliny chránené pred náletmi škodcov, a nie je preto potrebné používať postreky. Zelenina či bylinky v roztokoch dostávajú presne tie živiny a v takom množstve, v akom potrebujú, takže sú zložením bohatšie a zdravšie a dokonca rastú rýchlejšie. Vďaka nepretržitému prísunu svetla a tepla je možné pestovať celoročne, takže mizne aj dôvod na zahraničný dovoz potravín z veľkej diaľky. Takto dopestované produkty môžu mať nižšiu cenu a menšiu uhlíkovú stopu.Pestovať hydroponicky môžete v severských krajinách rovnako ako v púšti. Potrebný je len zdroj vody, elektriny a správna technológia. Už dnes dostupné technológie umožňujú mať takúto hydroponickú jednotku aj doma. Prognóza, že do desiatich rokov bude mať vlastnú hydroponickú záhradu väčšina domácností, sa tak stáva úplne reálnou. Hydroponická záhrada môže byť umiestnená na balkóne, v kuchyni či dokonca v pivnici. Nielen pestovateľom, potravinovým reťazcom či gastro sektoru, ale aj verejnosti to otvára nové možnosti.Na túto budúcnosť je potrebné pripraviť sa už dnes. Preto nie je nijakým prekvapením, že hydroponická záhrada vďaka spolupráci s Auparkom nájde svoj ďalší domov na univerzitnej pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.hovorí prodekan pre vnútorný systém kvality a vonkajšie vzťahy Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,Študenti sa tak môžu učiť o ďalších možnostiach a prínose takéhoto pestovania. Aj vďaka nim sa k budúcnosti v agro sektore priblížime míľovými krokmi.