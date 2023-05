Hygiena rúk je prvým predpokladom na zabránenie infekčných ochorení

Bratislava 15. mája (TASR) - Hygiena rúk je prvým predpokladom zabránenia vzniku infekčných ochorení. Mechanickým umývaním rúk pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné mikroorganizmy a tým obmedzujeme ich šírenie. Uviedol to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Ruky si však podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR nestačí len opláchnuť teplou vodou.



"Po opláchnutí si ruky poriadne namydlite - očiste rúk venujte ideálne štyridsať sekúnd až minútu. Ruky si umývajte bez prsteňov, hodiniek a náramkov. Napeneným mydlom si umyte dlane, chrbát rúk, miesta medzi prstami, taktiež oblasť v okolí nechtov a pod nechtami," ozrejmil.



Neoddeliteľnou súčasťou hygieny rúk je podľa neho aj ich správne usušenie uterákom alebo jednorazovou utierkou. "Zabraňuje kontaminácii z rúk na potraviny, povrchy a zariadenia, pretože prenos mikroorganizmov je pravdepodobnejší z mokrej pokožky než zo suchej. Riadnym osušením rúk sa zároveň odstráni aj značné množstvo mikroorganizmov - sušenie uterákom či jednorazovou utierkou totiž trením okrem vlhkosti odstraňuje aj patogény," doplnil.



Ruky si podľa ÚVZ treba umývať po každom návrate domov z vonkajšieho prostredia, pred a po návšteve nemocnice či lekára, po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy a po každom použití toalety. Rovnako aj pri akomkoľvek pocite nečistých rúk, po manipulácii s odpadom a odpadovým košom, po manipulácii so zvieratami a ich krmivom či pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky.



Umývanie rúk je dôležité aj pred, počas a po príprave jedla, ale aj pred jeho konzumáciou. Treba si ich umývať i počas choroby či po vyčistení nosa, kašľaní a kýchaní. "Pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do odpadkového koša," dodal ÚVZ.











