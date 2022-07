Hygienici: Ak sa v tábore objaví prípad COVID-19, zruší sa

Bratislava 5. júla (TASR) - V prípade, že sa v tábore vyskytne infekcia COVID-19, zrušia ho. "S touto eventualitou je potrebné oboznámiť rodičov pred zahájením akcie tak, aby bola zaistená ich dostupnosť po celý čas konania akcie," píše sa v usmernení hlavného hygienika SR Jána Mikasa k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí.



Pri podozrení na výskyt ochorenia COVID-19 majú organizátori bezodkladne informovať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Rovnako ho musí informovať aj rodič, ak sa do 14 dní od skončenia pobytu vyskytne u dieťaťa infekčné ochorenie.



Organizátori majú mať zabezpečený priestor na izoláciu. "V momente prepuknutia infekcie je nevyhnutné izolovať všetky choré alebo z nákazy podozrivé osoby tak, aby sa zamedzil ich kontakt so zdravými osobami," spresňuje sa v usmernení. Okrem toho je dôležité izolovať úzke kontakty s infekčne chorými na COVID-19, ako aj upratať a dezinfikovať priestory a vyčleniť im hygienické zariadenia a jedálenský riad.



Usmernenie hlavného hygienika, ktoré je účinné od piatka (1.7.), sa vzťahuje na zotavovacie podujatie, kde je organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni. Pri ostatných infekciách záležia opatrenia podľa neho na ich druhu a rozsahu rozšírenia v kolektíve.