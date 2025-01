Hygienici: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia stúpla

Bratislava 13. januára (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v 2. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 36,6 percenta. TASR o tom informovali z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



Epidemiológovia počas týždňa zaznamenali 47.258 akútnych respiračných ochorení. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Žilinskom kraji, najnižšiu v Košickom kraji. Najvyššia chorobnosť bola u detí do päť rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1640 osôb, čo predstavuje 3,5 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (830)," priblížil úrad.



Ako chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v druhom kalendárnom týždni nahlásili 5911 ochorení. Predstavuje to 12,5 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola u detí do päť rokov.



Ako ÚVZ dodal, od začiatku chrípkovej sezóny bolo zaznamenaných 60 prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, 42 prípadov vírusu chrípky B či 23 prípadov nákazy rinovírusom.